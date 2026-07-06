साइकिल-बाइक फैक्ट्री लगाने की तैयारी में हेमंत सोरेन सरकार, जानिए झारखंड क्यों है बड़ा बाजार
साइकिल उद्योग को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री इच्छुक कंपनियों से बातचीत करेंगे। सरकार की प्लानिंग है कि राज्य में ही निर्माण होगा तो सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा।
झारखंड को निर्माण हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से पहल शुरू कर दी है। साइकिल निर्माण उद्योग स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठकों में हीरो, एवन और बिरला समूह के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में साइकिल उद्योग लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। बैठकों का केंद्र राज्य में पारंपरिक साइकिल के साथ-साथ ई-साइकिल और भविष्य में ई-बाइक निर्माण की संभावनाओं पर रहेगा। मुख्यमंत्री निवेशकों को झारखंड में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का न्योता देंगे।
मुख्यमंत्री सोरेन ने बीते एक जून को ही कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उद्योग, शिक्षा और कल्याण विभाग के समन्वय से झारखंड में साइकिल उद्योग स्थापित करने का विस्तृत प्लान तैयार किया जाए। सरकार का मानना है कि हर वर्ष कक्षा-8 के चार लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल उपलब्ध कराने की योजना राज्य को साइकिल निर्माण का बड़ा बाजार बनाती है।
रोजगार बढ़ने की उम्मीद
वर्तमान में राज्य में प्रतिवर्ष चार लाख से अधिक साइकिलों की सरकारी खरीद होती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4,199 रुपये प्रति साइकिल की दर पर आपूर्ति का ठेका हीरो इकोटेक को मिला है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू होने से सरकारी खरीद की लागत घटेगी, आपूर्ति तेज होगी और हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। स्टील, ऑटो कंपोनेंट, रबर, प्लास्टिक, पेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक उद्योगों को भी इसका फायदा मिलेगा।
निवेश प्रस्ताव और एमओयू की संभावना
यह पहल झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (जेआईआईपीपी)-2026 और नई औद्योगिक रणनीति के अनुरूप मानी जा रही है। 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित निवेश और हितधारक परामर्श कार्यक्रम के दौरान कई औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर चर्चा और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की भी संभावना है।
झारखंड क्यों है बड़ा बाजार?
● हर साल कक्षा-8 के 4 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल।
● योजना का उद्देश्य स्कूल ड्रॉपआउट कम करना।
● प्रति साइकिल अधिकतम ₹4,500 का प्रावधान।
● 2026-27 में ₹4,199 प्रति साइकिल की दर पर आपूर्ति।
● सरकार अब राज्य में ही साइकिल, ई-साइकिल और भविष्य में ई-बाइक निर्माण का इकोसिस्टम विकसित करना चाहती है।
● लाख से अधिक साइकिलों की राज्य में हर साल होती है जरूरत
● जुलाई से राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम होगा शुरू
दावोस में ई-साइकिल और ई-बाइक को लेकर हो चुकी हैं बैठकें
जनवरी-2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में झारखंड ने पहली बार आधिकारिक रूप से भाग लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रकृति से सामंजस्यपूर्ण विकास की थीम पर वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने को निवेश योजनाओं और स्थिरता की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान स्वीडन-इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में ई-साइकिल और ई-बाइक के लिए झारखंड में उद्योग और संभावनाओं पर विमर्श हुआ। अब अगली कड़ी में उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक कंपनियों के साथ बैठकें होंगी।
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