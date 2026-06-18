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पिस्टल छीनकर भाग रह था RSS दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने वाला, पुलिस ने पैर पर मारी गोली

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम हमले के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था मगर पुलिस की मुस्तैदी से उसे दोबारा पकड़ा गया। इस दौरान उसने पुलिस की पिस्टल भी छीन ली।

पिस्टल छीनकर भाग रह था RSS दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने वाला, पुलिस ने पैर पर मारी गोली

झारखंड के रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय पर मंगलवार रात कथित तौर पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने अबतक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के पीछे शरारती तत्व हैं या कोई बड़ी साजिश।

इसी कड़ी में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को तो गुरुवार को तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर निकलकर भागने की कोशिश में सफल रहा मगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे दोबार दबोच लिया।

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गिरफ्तार आरोपी भाग निकला था

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी के फरार होने और फिर से पकड़े जाने के घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ‘आरएसएस कार्यालय के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज सुबह 11.30 बजे सैफ नाम का आरोपी बॉथरूम की खिड़की तोड़कर भागने में कामयाब रहा।’

उन्होंने आगे बताया ‘इसके बाद सभी थाना प्रभारी को अलर्ट किया गया और आखिरकार ये पाया गया कि भागने के बाद आरोपी अपने घर लोहरदगा जाने वाली बस में बैठा हुआ था। और फिर जब उसे दोबारा गिरफ्तार कर लाया जा रहा था तो उनसे फिर से भागने की कोशिश की। इसबार उसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और वह रुका नहीं तो जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी को ईलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं अन्य दो आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।’

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एफआईआर दर्ज

पुलिस की एक टीम हमले के बाद मंगलवार रात आरएसएस दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने वहां पड़ी बोतल के टुकड़े और पलीता जब्त कर लिया। दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरा में आरोपी नजर आए थे। वहीं एनआईए की टीम भी जांच करने के लिए मंगलवार रात ही पहुंच गई थी। आरोपियों के खिलाफ चुटिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और यूएपीए 1967 की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने ‘झामुमो’ को घेरा

बीजेपी के सीनियर नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने हमले की कड़ी निंदा की है और इस घटना को झारखंड मुक्ति मोर्चा 'झामुमो' के नेतृत्व वाली सरकार की 'वोट बैंक और तुष्टीकरण नीति' का नतीजा करार दिया है।

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