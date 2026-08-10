'कंटीले तार नहीं, पूरे शहर में ब्लेड लगा दी'... विधानसभा मार्च में लाठीचार्ज पर भड़के रांची के सांसद
आंदोलनकारी छात्र झारखंड विधानसभा गेट के पास पहुंच चुके हैं। इससे पहले छात्रों ने एक-एक कर सभी बैरिकेडिंग तोड़ी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसके साथ ही वाटर कैनन भी इस्तेमाल की गई।
रांची में छात्रों के 'विधानसभा मार्च' के दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो साथ ही आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी मगर छात्रों ने सभी को पार किया और विधानसभा के पास तक पहुंचे।
छात्रों पर हुए पुलिस के एक्शन पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से सासंद संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों को रोकने के लिए कंटीले तार नहीं बल्कि पूरे शहर में ब्लेड लगा दिया गया।
केंद्रीय मंत्री ने बैरिकेडिंग पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा 'लाठीचार्ज पूरी तरह से अनुचित था। किसी ने भी उकसाने वाला व्यवहार या अनुशासनहीनता नहीं की। लाखों लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे छात्र तिरंगा लेकर 'भारत माता की जय' और वंदे मातरम' के नारे लगाकर निकल रहे थे। मैं कल रांची में था और मैंने देखा कि रांची शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में कंटीले तार नहीं ब्लेड वाले तार लगाए गए थे किसको रोकने के लिए? कोई आक्रमणकारी नहीं आ रहा है। आपके बच्चे 17 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विधानसभा मार्च करने जा रहे थे। उनके लिए वो ब्लेड वाले तार लगाने का क्या औचित्य था?'
उन्होंने आगे कहा ‘जब छात्र भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा लेकर निकले थे तो आपने वाटर कैनन क्यों इस्तेमाल किया? आपने लाठीचार्ज क्यों किया? क्या वे किसी के खिलाफ अभद्र नारे लगा रहे थे। क्या उन्होंने अनुशासन तोड़ा। क्या उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए थे। क्या उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे। नहीं आपने दमनकारी नीति अपनाई कि छात्रों पर लाठीचार्ज करके मुंह बंद कर दो। उनपर ऐसा दमन करो कि 17 दिन हो गए वे अब भाग जाएं। लेकिन आपने सब स्वीकार किया है। जो-जो आरोप बच्चों ने लगाए थे कि कैसे एजेंसी ने नौकरियों को बेचा है।’
एक्शन न लेने पर सीएम को घेरा
केंद्रीय मंत्री ने कहा ‘हम कल भी बोले थे और आज भी बोला है कि ख्यांते को गिरफ्तार करो। ख्यांते (जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते) आपके मुख्य सचिव थे और आपने उनको जेपीएससी का चेयरमैन बनाया था जिसने दो करोड़ रुपये एजेंसी से लिया। और 20 प्रतिशत हर कट मनी इतने सबूत मौजूद थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम ऑरिजनल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं। बच्चों ने भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं और इसके बाद भी आप सीबीआई जांच से बच रहे हो। दाल में कहीं न कहीं काला है तभी तो वाटर कैनन चला रहे हो और लाठीचार्ज कर रहे हो। पूरे शहर के अंदर ब्लेड लगा दिया। हेमंत सोरेन जी आप दमनकारी नीति अपने बच्चों और बेटियों पर चला रहे हो। आपको तुरंत ही इतने सबूत होने के बावजूद दमनकारी नीति अपनाई है लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। आपको तुरंत ही सीबीआई और ईडी जांच के लिए अनुशंसा करने होगी। और जेएसएससी की परीक्षा रद्द करनी होगी।’
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