आदिवासी लीडर निशा भगत की मौत का खुलेगा राज! CBI के हाथ में केस, जांच शुरू होते ही 2 पर शिकंजा
Nisha Bhagat Death Case: निशा भगत की मौत के मामले की जांच अब CBI ने अपने हाथ में ले ली है। जांच शुरू होते ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 लोगों पर शिकंजा कसा है।
Tribal Leader Nisha Bhagat Death Case: आदिवासी लीडर निशा कुमारी भगत की मौत के मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों ने बताया है कि निशा भगत की मौत के मामले में राज्य पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने दो आरोपियों अजय तिर्की और ज्योत्सना करकेट्टा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया है कि रांची के पिठोरिया थाने में दर्ज एफआईआर को सीबीआई एससी-1,नई दिल्ली में फिर से दर्ज कर लिया गया है।
फेसबुक लाइव आईं और फिर मौत
निशा भगत ने 6 नवंबर को कथित तौर पर फेसबुक पर लाइव आने के बाद अपने घर पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। निशा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार और जमीन दलालों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया था।
भाजपा नेताओं ने मौत पर उठाए हैं सवाल
भाजपा नेताओं ने निशा की मौत की सीबीआई जांच की मांग की थी। उनका कहना है कि निशा पूरे आदिवासी समाज की बेटी थीं और 'सरना सनातन' के लिए काम करते हुए जान कुर्बान कर दी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कोई बड़ी साजिश थी और निशा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने सही समय पर एक्शन लिया होता तो शायद वो बच जाती। भू-माफिया और प्रशासन ने उसे यह भयावह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। इस वजह से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए।
विपक्षी भाजपा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 11 नवंबर को निशा भगत के मामले में मार्च निकाला था। मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर जेल मोड़ संग्रहालय पर खत्म हुआ था जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और नारे लगातार निशा भगत के लिए इंसाफ की मांग की थी।
परिजनों को भी साजिश की आशंका
निशा भगत के परिजनों ने भी मौत के पीछे किसी साजिश का अंदेशा लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
निशा भगत ने पोस्ट की थी शेयर
आपको बता दें कि मौत से पहले निशा भगत ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था कि ''मेरी मौत की जिम्मेदार झारखंड पुलिस, न डरते हैं मिशनरी से, न बिकते हैं पैसों से, सरकार किसी की भी हो, जमीन हमारी है, जान हमारी है।'
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