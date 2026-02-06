लाखों लोग मतदान नहीं कर पाएंगे... निकाय चुनाव से पहले ऐसा क्यों बोले मरांडी?

संक्षेप: बाबूलाल मरांडी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 के बाद मतदाता सूची में जुड़े नए मतदाता और वे मतदाता जिन्होंने अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराया है, चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे।

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हुई थी। मतदान की तारीख 23 फरवरी निर्धारित है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एकबार फिर हेमंत सोरेन सरकार के चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर कराने की तैयारी पर तीखा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 के बाद मतदाता सूची में जुड़े नए मतदाता और वे मतदाता जिन्होंने अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराया है, चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे।

मरांडी ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा ‘झारखंड में नगर निकाय चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर कराने की तैयारी है, वही सूची जिससे विधानसभा चुनाव कराए गए थे। 1 अक्टूबर 2024 के बाद मतदाता सूची में जुड़े या दूसरे जगहों से स्थान परिवर्तित कराये लाखों मतदाता, निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनने या मतदान से वंचित रह जाएंगे। यानी पिछले करीब 15 महीनों में जुड़े लाखों मतदाता अपने संवैधानिक मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल विपरीत है।’

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने आगे लिखा कि 'राज्य सरकार निकाय चुनाव अपडेट मतदाता सूची के आधार पर कराए, ताकि युवा मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। झारखंड में निकाय चुनाव में आपकी सरकार क्या कर रही है, यह सच्चाई भी देश के सामने आनी चाहिए।'

मुख्यमंत्री को सुनाई खरी-खरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ‘आपके मुंह से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देना शोभा नहीं देता। संविधान की दुहाई देकर हर असंवैधानिक काम को अंजाम देना आपकी पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं खनन लीज लेकर पद का दुरुपयोग करना, जांच एजेंसियों के विधिसम्मत नोटिस की अवहेलना करना, राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मामलों में फंसाना और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक में पैरवी कराना ये सभी कृत्य आपकी संविधान विरोधी मानसिकता को उजागर करते हैं।’