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JPSC प्रोटेस्ट: मांगें पूरी होते ही खुशी से झूम उठे छात्र, कॉकरोचों के जंतर-मंतर वाले जश्न की यादें हुईं ताजा

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड सरकार ने  JSSC-CGL परीक्षा को रद्द कर दिया है। मांगें पूरी होते ही छात्र खुशी से झूम उठे। इसके साथ ही एकबार फिर कॉकरोचों के जंतर-मंतर वाले जश्न की यादें ताजा हुईं।

झारखंड सरकार ने बीते 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को आखिरकार मान लिया है। सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एलान किया कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द की जाएगी। यही नहीं उन्होंने बताया कि जेएसएससी-सीजीएल के अलावा टीडीपीएल द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी। सरकार ने करीब एक हफ्ते पहले छात्रों के डेलिगेशन के साथ बातचीत के बाद जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने का पहले ही एलान कर दिया था। जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करवाना छात्रों की मुख्य मांग में शामिल था।

छात्रों को जैसे ही पता चला कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है तो बीते 24 दिनों से रांची स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र संघ खुशी से झूम उठे। इस दौरान छात्र नेताओं के आंखों में पहले तो आंसू दिखे फिर धीरे-धीरे चेहरे पर हल्की-हल्की मुस्कराहट दिखी। इस दौरान छात्रों ने उछल-उछल कर अपनी खुश को बयां किया।

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कॉकरोच जनता पार्टी के जश्न की यादें ताजा

जेपीएससी-जेएसएससी-सीजीएल भर्ती परीक्षाओं के लिए डटे छात्रों के जश्न ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर की जश्न की यादें ताजा कर दीं। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जमकर जश्न मनाया था। इस दौरान मंच पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके समेत प्रवक्ता और पूरी टीम मंच पर ही जश्न के माहौल में डूबी नजर आई थी। वहीं मंच के सामने खड़े छात्र भी जमकर झूमते-नाचते नजर आए थे।

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अभिजीत दीपके मंच पर हो गए थे भावुक

अभिजीत दीपके तो मोबाइल फोन पर इस्तीफे की खबर सुनकर मंच पर ही झूम उठे थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। अब मांगें पूरी होने के बाद जेपीएससी-जेएसएससी-सीजीएल भर्ती परीक्षाओं के लिए डटे छात्रों के जश्न के वीडियोज और फोटोज भी वहीं खुशी की लहर बयां कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने और तेज कर दिया था आंदोलन

मालूम हो कि प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए थे। इसके बाद छात्र नेताओं के डेलिगेशन को सोमवार दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया था। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को एलान किया था कि वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके कुछ ही देर बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार है इसकी जानकारी सामने आई।

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दो दौर की बातचीत हो चुकी थी

सरकार और छात्रों के डेलिगेशन के बीच दो दौर की बातचीत हुई थी जिसमें सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया था मगर जेएसएससी-सीजीएल भर्ती परीक्षा को रद्द करने पर सहमति नहीं बनी थी। छात्रों ने कहा था कि जब तक मांगों को मान नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च निकाला था जिसमें लाठीचार्ज किया गया था।

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