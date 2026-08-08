‘जान को भी खतरा’… अस्पताल में एडमिट होने की सलाह के बावजूद डटे झारखंड में भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट होने की सलाह दी मगर वे प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए हैं।
झारखंड में 14वीं लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा (जेपीएससी), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) सीजीएल एग्जाम में भारी अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। वे 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
महतो की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और वे अब ठीक से बोल पाने में भी असमर्थ है। छात्रों के डेलिगेशन की सरकार के साथ बातचीत तो हुई है मगर अबतक कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल सका है। इस बीच महतो ने अपनी हेल्थ को लेकर ताजा जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ‘बोलने में काफी दिक्कत है। डॉक्टर ने कहा कि शुगर बीपी सब कम है और पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो गया है। कह रहे थे कि अस्पताल लेकर जाएंगे। शरीर के अंग साथ नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ने अपना मांग पत्र सौंप दिया है और सरकार ने आश्वासन दिया है और कहा है कि आप लोगों की मांग जायज है।’
जान को खतरा भी बताया
वहीं पीटीआई संग बातचीत में देवेंद्र नाथ महता ने कहा है कि ‘डॉक्टरों ने बताया है कि छाती में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर एडमिट होने होने के लिए कह रहे थे और प्रशासन की ओर से भी कहा गया कि एडमिट होना है। आगे अगर इस तरह लगातार सेहत गिरेगी तो जान को भी खतरा है और आगे संभाल भी नहीं पाएंगे। शरीर साथ भी नहीं दे रहा है। सिर्फ सुन पा रहे है, सोच पा रहे हैं और धीरे-धीरे बोल पा रहे हैं।’
शुक्रवार देर रात भी हुई थी सरकार से बातचीत
आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले पांच अन्य लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों की मांग को लेकर पहले दौर की बैठक शुक्रवार रात को महतो के ग्रुप जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स के साथ ही हुई जो कि लगभग दो घंटे तक चली थी।
छात्रों संग बातचीत पर क्या बोली गठबंधन में शामिल कांग्रेस?
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा 'छात्रों की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे छात्रों से कल रात में मुलाकात हुई। उसके बाद अन्य छात्र संगठनों की मांग आई कि हम भी मिलना चाहते हैं, देंवेंद्र महतो भी अनशन पर बैठे हुए थे उन लोगों ने मांग की। फिर जो अन्य छात्र संगठन हैं वो भी सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है और सुझाव के लिए ई-मेल तक जारी कर दिया है।'
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