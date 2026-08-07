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JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल एग्जाम में भारी अनियमितताओं को लेकर रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन 14 दिन से जारी है। इस बीच आज सुबह भूख हड़ताल पर बैठे एक प्रदर्शनकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 

JPSC protest
राहुल क्रांति का रांची जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। (ANI Video Grab)

JPSC JSSC Protest: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर बड़ी संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे रहे हैं। छात्र 14वीं लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा (जेपीएससी), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) सीजीएल एग्जाम में भारी अनियमितताओं को लेकर आक्रोश में हैं। छात्रों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। इस बीच एक प्रदर्शकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे जिला अस्पताल में भर्ती करवाय गया है। उनका अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। राहुल उन सात लोगों में शामिल हैं जो कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे थे।

4 दिनों से भूख हड़ताल पर

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' के बिनय मेहता ने बताया कि राहुल क्रांति बीते 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे और केवल पानी पी रहे थे। बीती रात तक वे ठीक थे मगर सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने लगी।

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सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाया जा चुका

प्रदर्शन के 14वें दिन भी सरकार से बातचीत पर बात नहीं बन पाई है। हालांकि गुरुवार को 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की थी।

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क्या हैं प्रदर्शनकारियों की मांग?

आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने और भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई या राज्य के बाहर के रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के एक पैनल से स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं। 25 जुलाई को शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट हाल के वर्षों में झारखंड में छात्रों की अगुवाई में सबसे बड़े आंदोलन में से एक माना जा रहा है।

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छात्र नेता का दावा - राहुल ने कहा अपनी मांगें व्हट्सएप के जरिए भेजें

प्रदर्शन में शामिल छात्र नेता रविंद्र पासवान गुरुवार को बताया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मांगें व्हट्सएप के जरिए भेज दीजिए। पासवान ने बताया है कि 'मेरी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से फोन पर बात हुई। मैंने उन्हें यहां के हालातों के बारे में बताया और समझाया कि एग्जाम माफिया यहां कैसे फल-फूल रहे हैं। क्योंकि आपकी सरकार है गठबंधन के साथ तो आपको अपना रुख साफ करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बोला कि आप लोगों की जो भी मांग है उसे व्हट्सएप कीजिए हम उसपर गंभीर हैं और जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे।'

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