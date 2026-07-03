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झारखंड में 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, आंधी-बारिश का अलर्ट; कल कैसा रहेगा मौसम?

Mohit पीटीआई, रांची
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Jharkhand Weather Update: झारखंड में अगले पांच दिन मौसम कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी आईएमडी की ओर से जारी कर दी गई है। आईएमडी ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।

झारखंड में 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, आंधी-बारिश का अलर्ट; कल कैसा रहेगा मौसम?

Jharkhand Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने झारखंड में अगले चार दिन आंधी-तूफान, गरज-चम के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने शनिवार के लिए राज्य के सभी 24 जिलों की कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच 'येलो' अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, इस दौरान राज्य में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

आईएमडी के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, लातेहर, पलामू, चतरा और गढ़वा में रविवार को तेज बारिश की संभावना है। सोमवार को हजारीबाग, रामगढ़, लातेहर, चतरा और रांची में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मंगलवार को खुंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना है।

बुलेटिन में कहा गया है कि ‘राज्य में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। अगले पांच दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।’

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आईएमडी रांची के डिप्टी डायरेक्टर ने दी जानकारी

आईएमडी रांची के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने कहा 'हमने शनिवार के लिए 24 जिलों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का 'ऑरेंज' और 6 जुलाई से 8 जुलाई के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।'

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कहां कितनी बारिश दर्ज की गई?

बीते 24 घंटे के दौरान पलामू जिले के डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा 54.4 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं बोकारो थर्मल में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद चाईबासा में 33.8 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रांची में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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झारखंड में कब एक्टिव हुआ मानसून?

आपको बता दें कि झारखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 12 जून को दस्तक दे थी जबकि पूरे राज्य में 30 जून को एक्टिव हुआ था। राज्य में जून में 54 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी। जून में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा था। कई जिलों में तो तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया था। बहरहाल मानसून के पूरे राज्य में एक्टिव होने के बाद से ही झमाझम बारिश दर्ज की जा रही है और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है।

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