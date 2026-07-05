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झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी; 9 जुलाई तक के मौसम का हाल

Mohit पीटीआई, रांची
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Jharkhand Weather Update: झारखंड में अगले चारआंधी-तूफान, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी; 9 जुलाई तक के मौसम का हाल

Jharkhand Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने झारखंड में अगले चार दिन आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए 'येलो' अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी के मुताबिक, इस दौरान राज्य में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी के बुलेटिन के मुताबिक, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार,लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला और रांची में सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। मंगलवार को उत्तर-पूर्व के आठ जिले धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह में भारी बारिश और बुधवार को पांच जिलों में भी बारिश की संभावना है।

तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट

बुलेटिन में बताया गया है कि ‘राज्यभर में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद, अगले चार दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव न होने की संभावना है।’

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50 की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया ‘हमने सभी 24 जिलों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राज्य के कई जिलों में इस दौरान भारी बारिश की भी संभावना है। धान की पौध और खेती के लिए यह सही समय है।’

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कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश?

बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में सबसे ज्यादा 50.4 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं पलामू जिले के डाल्टनगंज और पाकुड़ जिले में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बोकारो-थर्मल में 35.1 डिग्री तो जमशेदपुर में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रांची शहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

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बारिश में 45 प्रतिशत कमी

आपको बता दें कि राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून ने 12 जून को दस्तक दे दी थी और पूरे राज्य में 30 जून तक सक्रिय हुआ था। 4 जुलाई तक राज्य में बारिश में 45 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है।

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