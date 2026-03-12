जल संसाधन मंत्री बोले -'जो 50 साल में नहीं हुआ, उसे 5 साल में करेंगे'; किसानों को दी ये खुशखबरी
झारखंड के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने गुरुवार को कहा है कि उनका विभाग 5 साल के भीतर वो सभी काम करने की कोशिश करेगा जो कि पिछले 50 साल के भीतर भी नहीं हो सके। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही राज्य के प्रत्येक कृषि क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने की भी बात की।
उन्होंने कहा कि ‘मैं अपने विभाग की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि जो काम पिछले 50 साल से नहीं हो सका है सरकार अगले 5 साल में उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी। पानी जीवन का आधार है और जहां पानी उपलब्ध होता है वहां विकास और समृद्धि के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।’
भाषण देने से काम नहीं चलेगा
कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि ‘सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। परियोजनाओं के लिए औपचारिक सिफारिशें और प्रस्ताव भी जरूरी हैं। सरकार अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।’
किसानों को 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा
जल संसाधन मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए कई सिंचाई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘बाल पहाड़ी गांडे मेगा सिंचाई योजना के जरिए गिरिडीह, धनबाद और जमतारा जिले के किसानों को 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके अलावा खूंटी जिले के अड़की और मुरहू प्रखंड के लिए चारा उल्हा पाइपलाइन सिंचाई योजना पर भी काम किया जाएगा।’
इन सिंचाई योजना को भी आगे बढ़ाने की तैयारी
हसने ने आगे बताया कि 'सिमडेगा जिले में हैपाला मेगा सिंचाई योजना और पूर्वी सिंहभूम जिले में पटमदा बोड़ाम मेगा सिंचाई योजना को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। उन्होंने दावा किया, सिकिया और मसालिया सिंचाई योजनाओं के पहले चरण का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की भी कोशिश
जल संसाधन मंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि इससे पहले सिंचाई परियोजनाओं में राज्य से ज्यादा केंद्र खर्च वहन करती थी मगर अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं में ज्यादा खर्च वहन करना पड़ रहा है।
