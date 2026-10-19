काम की बात: झारखंड में वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए 21,974 आपत्तियां दर्ज, SIR के तहत दावा-आपत्ति की प्रक्रिया जारी
राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा-आपत्ति की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए 21,974 आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं।
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावा-आपत्ति की प्रक्रिया जारी है। अब तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के जरिए 8,43,063 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से 21,974 आवेदन और आपत्तियां दर्ज की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 18 अक्टूबर को जारी बुलेटिन के अनुसार, फॉर्म-8 के जरिए नाम, पता समेत अन्य विवरणों में सुधार और स्थानांतरण के लिए 5,35,865 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं।
17 अक्तूबर को फॉर्म-6 के 4,977, फॉर्म-7 के 359 और फॉर्म-8 के 2,230 आवेदन डिजिटाइज किए गए। वहीं, फॉर्म-6ए के तहत कोई नया आवेदन डिजिटाइज नहीं हुआ। इस फॉर्म के जरिए अब तक कुल 119 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं।
मतदाता सूची में 31 अक्टूबर तक सुधार का मौका
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटाने, विवरण में सुधार या पता बदलने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। नए मतदाता फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म-6ए, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
क्या बोले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। वैसे पात्र भारतीय नागरिक जिन्हें फॉर्म-6 के घोषणा पत्र के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, उनकी बूथवार सूची तैयार की जाए। ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिकों तक आउटरीच कार्यक्रम के तहत पहुंचकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करें।
अंतिम मतदाता सूची में किन्हें रखा जाएगा?
मतदाताओं द्वारा भरे गए इन्यूमरेशन फॉर्म जिनमें कोई विसंगति नहीं थी और नोटिस की सुनवाई के क्रम में जिन मतदाताओं का विवरण सही पाया गया है, उनका नाम और विवरण एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम, विवरण या स्थानांतरण में बदलाव के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन देना अनिवार्य है। नो-मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मामलों में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के स्तर पर प्रथम व द्वितीय नोटिस के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने द्वितीय नोटिस जारी होने तथा बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से होम विजिट किए जाने के बावजूद स्वीकार्य दस्तावेज जमा नहीं करने वाले व्यक्तियों का बूथवार सूची बनाते हुए आउटरिच कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके अतिरिक्त, बिना नोटिस वाली श्रेणी (अन्य श्रेणी) के सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री, डेमोग्राफिकली सिमिलर मैपिंग, नो-मैपिंग और तार्किक विसंगति से जुड़े मामलों में उन्होंने नियमानुसार सुनवाई के बाद अंतिम सकारण आदेश पारित करने तथा गलत प्रविष्टि प्रमाणित होने पर नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई करने को कहा।
क्या बोले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी?
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। वैसे पात्र भारतीय नागरिक जिन्हें फॉर्म-6 के घोषणा पत्र के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, उनकी बूथवार सूची तैयार की जाए। ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिकों तकआउटरीच कार्यक्रम के तहत पहुंचकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करें।
अंतिम मतदाता सूची में किन्हें रखा जाएगा?
मतदाताओं द्वारा भरे गए इन्यूमरेशन फॉर्म जिनमें कोई विसंगति नहीं थी और नोटिस की सुनवाई के क्रम में जिन मतदाताओं का विवरण सही पाया गया है, उनका नाम व विवरण एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम, विवरण या स्थानांतरण में बदलाव के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन देना अनिवार्य है। नो-मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मामलों में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के स्तर पर प्रथम व द्वितीय नोटिस के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने द्वितीय नोटिस जारी होने तथा बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से होम विजिट किए जाने के बावजूद स्वीकार्य दस्तावेज जमा नहीं करने वाले व्यक्तियों का बूथवार सूची बनाते हुए आउटरिच कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके अतिरिक्त, बिना नोटिस वाली श्रेणी (अन्य श्रेणी) के सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री, डेमोग्राफिकली सिमिलर मैपिंग, नो-मैपिंग और तार्किक विसंगति से जुड़े मामलों में उन्होंने नियमानुसार सुनवाई के बाद अंतिम सकारण आदेश पारित करने तथा गलत प्रविष्टि प्रमाणित होने पर नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई करने को कहा।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग