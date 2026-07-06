झारखंड में दिखने लगा मॉनसून का असर, आज कैसा रहेगा मौसम? यहां एक से 4 घंटे तक कई जगह कटेगी बिजली
Jharkhand Weather Update: झारखंड में मॉनसून ने करीब 20 दिनों के लंबे इंतजार के बाद असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज और कल भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान आज रांची में कई जगह 1 से 4 घंटे तक बिजली कटेग
Jharkhand Weather Update: राज्य में करीब 20 दिनों के इंतजार के बाद मॉनसून के असर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को रांची में सुबह से शाम तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। वहीं, शाम पांच बजे के बाद शहर में मूसलाधार बारिश ने उमस-गर्मी से राहत दिलाई।
रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत झारखंड के अलग-अलग इलाकों में बारिश हो रही है। यह निम्न दबाव अब अति गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है और ओडिशा के उत्तरी भाग और झारखंड के समीप से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है। इसके प्रभाव से सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं।
राजधानी रांची में 30 मिमी बारिश की गई दर्ज
मौसम विभाग के अनुसार, रांची में 30 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 13.1 मिमी, पश्चिमी सिंहभूम में 15.0 मिमी, सरायकेला में 13.5 मिमी और पलामू, बोकारो, कोडरमा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ आदि जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे आ चुका है। रांची का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब है। वहीं पलामू का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 35.4 डिग्री दर्ज किया गया।
बारिश के बीच आधी रांची की गुल रही बिजली
शहर में रविवार को बिजली को दुरुस्त रखने के लिए मरम्मत कार्य किया गया। लेकिन दोपहर बाद जोरदार बारिश के चलते आधी रांची की बिजली बंद कर दी। इसके कारण कई घंटे तक उपभोक्ताओं को बिन बिजली के रहना पड़ा। 33 केवी हजाम फीडर से सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक मरम्मत कार्य चला। इससे कई इलाके प्रभावित हुए। सुबह 8 से सुबह 9 बजे तक भी कुछ जगह बिजली कटी रही। कोकर डिविजन अंतर्गत कनेक्टिंग फ्लाईओवर को लेकर दूसरे दिन भी सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली कटी रही।
आज एक से 4 घंटे तक कई जगह कटेगी बिजली
रांची शहर के बड़े इलाके में सोमवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सोमवार को आरडीएसएस योजना अंतर्गत एलटी कंवर्जन कार्य को लेकर आर्यपुरी रातू रोड सहित आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक बिजली नहीं रहेगी। इसके अलावा अशोक नगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के एचएसएल फीडर में डाली छंटाई का कार्य सुबह आठ बजे से 8.45 बजे तक की जाएगी। इसके बाद दोपहर 2.30 बजे से दोपहर 3.15 बजे तक दीपा टोली फीडर अंतर्गत डाली छंटाई कार्य होगा। इससे कई इलाके प्रभावित होंगे।
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