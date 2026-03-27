झारखंड: अगले दो दिन 50km की स्पीड से चलेंगी हवाएं, बारिश-आंधी और ओले गिरने की चेतावनी
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि शनिवार को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले को छोड़कर राज्य में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस दौरान हल्की बारिश,आंधी-तूफान, बिजली और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है।
झारखंड में बेमौसम बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। पूर्वी बांग्लादेश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में झारखंड में मौसम एकबार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में अगले दो दिन आंधी-गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की 'येलो अलर्ट' जारी की है। यानी अगले दो दिन आपको खराब मौसम के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि शनिवार को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले को छोड़कर राज्य में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस दौरान हल्की बारिश,आंधी-तूफान, बिजली और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। वहीं रविवार को राज्य के उत्तर पूर्वी आठ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है।
आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप-निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, ‘राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर, शेष हिस्सों में कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।’
रुवार को मौसम रहा था साफ
रांची में पिछले गुरुवार को मौसम साफ रहा था। रांची का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था तो वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया था।
किसानों को सुझाव
कृषि मौसम परामर्श विभाग ने किसानों के लिए जरूरी एडवायजरी जारी की है। विभाग के अनुसार, झारखंड में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे तैयार फसलों की कटाई जल्द से जल्द कर लें। साथ ही, आम की फसल को बचाने के लिए गिरे हुए फलों को साफ करने और पेड़ों पर 'हेलनेट' लगाने का सुझाव दिया गया है।
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