झारखंड के 20 जिलों में आंधी-तूफान की चेतावनी, लू के बीच IMD ने दी ये गुड न्यूज
राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में बीते कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा था। मौसम विभाग (आईएएमडी) ने 30 मई तक राज्य के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इस दौरान गरज-चमक देखने को मिल सकती है।
Jharkhand Weather Update: झारखंड में प्रचंड गर्मी का सामने कर रहे लोगों के लिए आने वाले पांच दिन थोड़े राहत भरे हो सकते हैं। झारखंड के ज्यादात्तर हिस्सों में हीटवेव से राहत मिलने की उम्मीद है कि क्योंकि अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
मौसम विभाग (आईएएमडी) ने 30 मई तक राज्य के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इस दौरान गरज-चमक देखने को मिल सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि ‘बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में पहले ही 1 से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। ऐसी उम्मीद है कि अगले दो दिनों के दौरान तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है।’
दो निम्न दबाव वाले सिस्टम के सक्रिय
उन्होंने जानकारी दी है कि 'भीषण गर्मी के बीच यह राहत उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिणी तटीय ओडिशा तक और दक्षिण बिहार से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक दो निम्न दबाव वाले सिस्टम के सक्रिय होने के वजह से मिल रही है।'
बीत दो दिन में राज्य का सबसे गर्म इलाका
आपको बता दें कि राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में बीते कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा था। डाल्टेनगंज राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा जहां बुधवार को अधिकतम तामपान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि मंगलवार को यह 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
राजधानी में कितना दर्ज हो रहा तापमान?
मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी रांची में मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था लेकिन बुधवार को यह गिरकर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
लू से बचें
तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने के कारण थकावट, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में पानी की कमी, सुस्ती और शरीर में जरूरी पोषक तत्व का संतुलन बिगड़ने से लू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, ढीले सूती कपड़े पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं। सिर्फ सादा पानी पर निर्भर रहने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ, ओआरएस, नींबू पानी, सूप और मौसमी फलों के रस का सेवन करें।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।