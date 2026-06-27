सावधान! झारखंड में आंधी-बारिश का अलर्ट, ठनका ने फिर ली 6 की जान; दर्जनभर झुलसे
झारखंड में आज और कल बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। कुछ इलाकों में आंधी की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड समेत देश के 16 राज्यों में अगले दो दिन शनिवार और रविवार को बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं-कहीं आंधी चलने का भी पूर्वानुमान है। बिहार में 25 से 29 जून तक भारी बारिश और आंधी का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, शनिवार-रविवार को झारखंड में रांची समेत 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश के बीच कहीं-कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में आंधी की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रतिघंटे और येलो अलर्ट वाले पलामू समेत चार जिलों में यह रफ्तार 40 से 50 किमी प्रतिघंटे रह सकती है। मौसम बदलाव के कारण अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में अगले 2-3 दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।
पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून कैसा?
रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहा है। यह गढ़वा और पलामू के पूरे हिस्सों तक कायम नहीं हो सका है। इसके 28 जून से लेकर तीन से चार दिनों के दौरान पूरे राज्य में कायम होने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गयी है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश हुई। इसमें पाकुड़ में 27.8 मिमी, गिरिडीह में 18.0, देवघर में 16.0 मिमी बारिश हुई। जबकि अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई।
ठनका की चपेट में आने से छह लोगों की मौत
झारखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को आंधी-बारिश के दौरान ठनका की चपेट में आने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर लोग झुलस गए। झुलसे लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इधर, मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड समेत देश के 16 राज्यों में अगले दो दिन शनिवार और रविवार को बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं-कहीं आंधी चलने का भी पूर्वानुमान है।
मृतकों की पहचान, 8 झुलसे
जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खूंटी जिले के कर्रा स्थित मेहा गांव में वज्रपात से 28 वर्षीया महिला रानी महुकल की मौत हो गई। वहीं लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के चरहू निवासी 48 वर्षीया रशीदा खातून, कुडू के सलगी कोलपाड़ा निवासी करमा उरांव की पत्नी घुरती उरांव और पेशरार प्रखंड के दुंदूरू निवासी 12 वर्षीया बालिका नीलम कुमारी की मौत हो गई। इस जिले में आठ लोग झुलस गए हैं। गुमला के रायडीह में एक युवक व लातेहार के बालूमाथ में किशोरी की जान चली गई।
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