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झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट, किन जिलों में कब बरसेंगे बदरा? तेज हवाओं के लिए भी रहिए तैयार

By Mohit
पीटीआई, रांची
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Jharkhand Ka Mausam: झारखंड के कई इलाकों में अगले चार दिन भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 50 की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए विस्तार से जानिए मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट।

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मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिन झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश कीं संभावना है।

Jharkhand Ka Mausam: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ने पूरे झारखंड के कई इलाकों में अगले चार दिन भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में 3 से 6 अगस्त के बीच कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान राज्यभर में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लाथेर और मध्य जिलों में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो में मंगलवार को भारी बारिश की संभावना है।

5 और 6 अगस्त को कहां-कहां बारिश?

बुधवार को पांच उत्तर-पश्चिमी जिले देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना है जबकि दक्षिण-पूर्वी जिलों की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भारी बारिश की संभावना है।

गुरुवार को हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी में भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

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आईएमडी के ताजा बुलेटिन में क्या जानकारी?

आईएमडी के बुलेटिन में बताया गया है कि ‘राज्यभर में बादल छाए रहने और साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कुछ-कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, हालांकि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अगले दो से तीन दिन में देखने को मिल सकती है।’

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तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है

आईएमडी रांची के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने कहा 'हमने राज्य में अगले चार दिन के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना को देखते हुए 'येलो' अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।'

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बीते 24 घंटे के दौरान कहां सबसे ज्यादा बारिश और तापमान?

बीते 24 घंटे आज सुबह साढ़े आठ बजे तक हजारीबाग (डीवीसी) सबसे ज्यादा 43.2 मिमि बारिश दर्ज की गई। वहीं सरायकेला-खरसावां जिले में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद पाकुड़ में अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज और पलामू में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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