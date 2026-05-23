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झारखंड के इन तीनों जिलों में हीटवेव का अलर्ट, बारिश पर भी IMD ने दिया अपडेट; 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

Mohit पीटीआई, रांची
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मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वोत्तर और कुछ कुछ मध्य जिले विशेषकर धनबाद के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जगहों पर बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।

झारखंड के इन तीनों जिलों में हीटवेव का अलर्ट, बारिश पर भी IMD ने दिया अपडेट; 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

भारतीय सौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के तीन जिलों में सोमवार को हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 मई से अगले 6 दिनों के लिए राज्य के कुछ अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है।

कल यानी रविवार के लिए मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वोत्तर और कुछ कुछ मध्य जिले विशेषकर धनबाद के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जगहों पर बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। सोमवार के लिए आईएमडी ने उत्तर-पश्चिमी के तीन जिलों गढ़वा, पलामू और चतरा के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।

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राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में कब होगी बारिश?

मौसम विभाग ने बताया है कि गरज-चमक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ 24 से 29 मई के बीच राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक, पूर्वोत्तर के 13 जिले और उससे सटे इलाकों में 24 से 25 मई के बीच बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 25 से 26 मई के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ 17 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 26 से 29 मई के बीच राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

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आईएमडी रांची के डिप्टी डायरेक्टर ने क्या कहा?

आईएमडी रांची के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया 'आंशिक बादल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अगले 5 दिन अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।'

उन्होंने आगे कहा 'हमने उत्तर-पूर्वी जिलों में रविवार के लिए 'ऑरेंज' तो वहीं तीन जिलों में सोमवार के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है जबकि अन्य हिस्सों के लिए 'येलो'अलर्ट जारी किया गया है।'

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राज्य में कहां सबसे ज्यादा बारिश और तापमान?

आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश धनबाद जिले के कलियासोल में 40.2mm दर्ज की गई है और इसके बाद पाकुर के अमरापारा में 16mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान पलामू जिले के डाल्टनगंज में 44.4 डिग्री सेल्सियस तो बोकारो में 41.5 डिग्री सेल्सियस, सरायकेला में 41 डिग्री तो राजधानी रांची में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

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