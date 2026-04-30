झारखंड में भीषण गर्मी से राहत, 5 मई तक बारिश का दौर; 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
राज्य के अलग-अलग जगह में पिछले 48 घंटे में कई लोगों की आकाशीय बिजली की वजह से मौत हो गई। बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और बांग्लादेश क्षेत्र में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्यभर में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली ने जनजीवन को प्रभावित करते हुए कई परिवारों को गहरे शोक में डाल दिया है। राज्य के अलग-अलग जगह में पिछले 48 घंटे में कई लोगों की आकाशीय बिजली की वजह से मौत हो गई। बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नुनमुनि कुमार (24) और अमन कुमार (12) के रूप में हुई है। वहीं लोहरदगा के भंडरा क्षेत्र में भी बिजली गिरने की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई। सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र के घुटाईडीह गांव में एक किशोर की मौत उस समय हो गई, जब वह बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था।
पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें
विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। झारखंड सरकार के प्रावधानों के अनुसार, बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है।
कहां कितनी बारिश?
राजधानी रांची सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कांके में 12.2 मिमी, खूंटी में 34.5 मिमी और बेरमो में 30 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। धनबाद और बोकारो में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। तापमान में भी गिरावट आई है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान घटकर 37.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि रांची में 38.6 डिग्री दर्ज किया गया।
60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की संभावना
मौसम विभाग ने आज कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले तीन दिनों में तापमान में चार डिग्री तक गिरावट और 1 से 5 मई तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।