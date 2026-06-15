झारखंड में आज फिर बरसेंगे बादल, मानसून के लिए करना होगा इंतजार; रांची में बारिश से सड़कें बनी तालाब
झारखंड में रविवार की रात तेज बारिश से कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। इस दौरान आवागमन प्रभावित हो गया। रांची में अगले पांच दिनों में मानसून आने की संभावना जताई गई है।
राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में रविवार की रात हुई झमाझम बारिश ने जहां एक ओर गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। देर शाम 7 बजे शुरू हुई डेढ़ से दो घंटे की मूसलाधार बारिश और तेज हवा के कारण शहर के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति बन गई। इससे विमान सेवाएं भी प्रभावित हुईं।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सोमवार को भी रांची और इसके आसपास के जिलों समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की प्रबल संभावना है।
31 मिमी बारिश और 40 किमी की रफ्तार से चली हवा
मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान रांची में करीब 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की गति से तेज हवा भी चली। रात में अचानक हुई तेज बारिश के कारण मुख्य सड़कों से लेकर उनसे जुड़ने वाली गलियों में पानी का तेज बहाव देखा गया। शहर के प्रमुख व्यावसायिक और रिहाइशी इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब रही। मेन रोड, लालपुर रोड, लोअर और अपर चुटिया, स्टेशन रोड आदि सड़कों पर जलजमाव के कारण आवागमन में परेशानी हुई।
दिन में हल्के बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने से राज्य में पलामू, गढ़वा को छोड़ अन्य जिलों में तापमान सामान्य रहा। रांची का अधिकतम 34.0 तथा न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री रहा। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा।
एक विमान डायवर्ट, कई विलंब से हुए रवाना
खराब मौसम के कारण इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान डायवर्ट हो गया। वहीं, कई विमान विलंब से रवाना हुए। रात को 7:20 बजे पटना से रांची आनेवाला विमान डायवर्ट होकर पुनः पटना लौट गया। इसके कारण यहां यात्रियों को दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यह विमान रात 10:40 के बाद आने की बात कही गई। वहीं, विभिन्न शहरों के विमान विलंब से रवाना हुए। इसमें सबसे अधिक विलंब अहमदाबाद से आने वाला इंडिगो का विमान रहा।
यह विमान करीब तीन घंटा लेट से रांची आया। यह विमान देर रात 11:15 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। दोपहर 2:35 बजे दिल्ली-रांची इंडिगो, रात 7:40 बजे चेन्नई-रांची इंडिगो, रात 8:35 बजे दिल्ली रांची इंडिगो, 8:35 बजे दिल्ली रांची आनेवाला एयर इंडिया और नौ बजे रात हैदराबाद-रांची आनेवाला विमान एक घंटा लेट से रांची आया। वहीं रात 9:25 बजे कोलकाता से रांची आनेवाला विमान करीब डेढ़ घंटा विलंब से रांची आया।
रांची को मानसून के लिए पांच दिन और करना होगा इंतजार
झारखंड के संथाल परगना के रास्ते मानसून ने राज्य में प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन इसकी रफ्तार फिलहाल काफी धीमी है। संथाल में दस्तक देने के बाद मानसून की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं देखा जा रहा है। हालांकि, रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में प्री-मानसून जैसी बारिश दर्ज की जा रही है।
अन्य हिस्सों के लिए मानसून की क्या स्थिति?
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रांची सहित झारखंड के अन्य हिस्सों में मानसून को पूरी तरह सक्रिय होने और आगे बढ़ने में अभी करीब पांच दिन का समय और लग सकता है। इस दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा और गरज के साथ बारिश व वज्रपात की आशंका जताते हुए 'यलो अलर्ट' जारी किया है।
कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज
रविवार को लातेहार और सिमडेगा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं, रांची और इसके आसपास के इलाकों में रात के दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा व गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली।
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