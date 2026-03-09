झारखंड में 40 की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं, अगले दो दिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना
मंगलवार और बुधवार को 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
झारखंड के ज्यादात्तर हिस्सों में मार्च में ही भीषण गर्मी महसूस होने लगी है। गर्मी अप्रैल में महसूस होती थी अब वह मार्च में ही महसूस होने लगी है। धूप इतनी तेज है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। झारखंड में अगले दो दिन मौसम करवट ले सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगले दो दिनों में झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यही नहीं इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। बारिश की संभावना तो जताई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है।
30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं
एक अधिकारी के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
यहां बारिश की संभावना
मंगलवार को राज्य के नौ उत्तर-पूर्वी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है तो वहीं अगले दिन यानी बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम सहित दक्षिण-पूर्वी हिस्से के तीन जिलों समेत कुल 12 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन स्थितियों को देखते हुए कुछ जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।
राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन-सा?
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान पलामू जिले का डालटनगंज 35.5 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चाईबासा में 35.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 33.7 डिग्री सेल्सियस और राज्य की राजधानी रांची में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
सबसे कम तापमान यहां
गुमला में राज्य का सबसे कम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कल यानी 8 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई थी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
