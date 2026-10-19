बोकारो स्टील प्लांट मेन गेट से हटा जाम, 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू; HC में हुई सुनवाई

बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट से लगा जाम रविवार को हटा लिया गया। नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद कामगारों, अधिकारियों और संविदा श्रमिकों का आवागमन सामान्य हो गया।

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अपरेंटिस संघ और अन्य विस्थापित संगठनों की ओर से मेन गेट पर लगाया गया जाम रविवार को समाप्त हो गया। इसके बाद प्लांट के कामगारों, अधिकारियों और संविदा श्रमिकों का आवागमन सामान्य हो गया। पहली पाली से ही कर्मचारी तीनों शिफ्ट में प्लांट के अंदर और बाहर आ-जा सके।

हालांकि, विस्थापितों का अनशन टू टैंक गार्डन के पास जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आंदोलन करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्लांट के गेटों को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शनिवार को नियोजन की मांग पूरी नहीं होने से नाराज आंदोलनकारियों ने बीएसएल के मुख्य गेट सहित सभी प्रवेश द्वारों को जाम कर दिया था। इससे प्लांट में कर्मचारियों और अधिकारियों के आवागमन के साथ औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई थीं। स्थिति बिगड़ने के कारण ब्लास्ट फर्नेस सहित स्टील मेल्टिंग शॉप में उत्पादन ठप होने की बात सामने आई थी।

प्रशासन ने उठाए सख्त कदम संयंत्र में कामकाज प्रभावित होने और विधि-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। इस बाबत बीएसएल प्रबंधन ने कहा है कि मेन गेट से जाम हटने से प्लांट की दिक्कतें कम हुई है। लेकिन सभी गेटों से जाम हटने के बाद स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। मामले पर एसडीओ ने कहा सभी गेट जल्द ही खोल दिए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन प्रयासरत है।

200 मीटर के दायरे में धारा 163 अनुमंडल दंडाधिकारी, चास प्रांजल ढांडा ने बोकारो इस्पात संयंत्र के मुख्य द्वार के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। यह आदेश 18 अक्टूबर 2026 को सुबह पांच बजे से अगले आदेश तक प्रभावी किया गया है। निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, भीड़ लगाने और ऐसी गतिविधियां करने पर रोक लगाई गई है, जिससे औद्योगिक कामकाज या सार्वजनिक आवागमन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, जुलूस, रैली, सभा, धरना और प्रदर्शन आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश के अनुपालन के लिए सभी गेटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन की ओर से आंदोलनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र से हटने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद प्लांट के प्रवेश द्वारों से जाम हटा लिया गया। प्रशासन ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने और आवागमन निर्बाध बनाए रखने का निर्देश दिया है।

टू टैंक गार्डन के पास जारी रहेगा अनशन प्रशासन ने कहा कि विस्थापितों को अपनी मांगों के समर्थन में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है। इसी आधार पर टू टैंक गार्डन के पास जारी अनशन पर रोक नहीं लगाई गई है। आंदोलनकारी यहां अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं।

वार्ता विफल होने के बाद बढ़ा था गतिरोध नियोजन की मांग पर आंदोलन के बीच झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीएसएल प्रबंधन और प्रशासन से बातचीत की थी। हालांकि, नियोजन पर सहमति नहीं बन सकी और वार्ता विफल रही। इसके बाद आंदोलनकारियों ने प्लांट के सभी गेटों को जाम कर दिया था।

हाईकोर्ट में रविवार को विशेष सुनवाई बोकारो स्टील प्लांट के सभी 11 गेट बंद किए जाने और कर्मचारियों की आवाजाही बाधित होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में रविवार को विशेष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बोकारो के उपायुक्त ने अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों को समझाकर सभी गेट खुलवा दिए गए हैं और प्लांट के अंदर फंसे कर्मचारियों को बाहर निकलने दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों के आने-जाने और प्लांट के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।

शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उपायुक्त और एसपी को अपने बयान के समर्थन में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी। यह मामला बीएसएस की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका से जुड़ा है। प्रबंधन ने आरोप लगाया था कि बोकारो की विधायक श्वेता सिंह व बीएस के आंदोलनकारियों ने प्लांट के गेटों को बंद कर दिया था। इससे कर्मचारियों, अधिकारियों, कच्चे माल और जरूरी सामान की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। प्रबंधन ने जिला प्रशासन और पुलिस पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।

करीब 3500 कर्मियों के फंसे होने का दावा याचिका में प्लांट प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि 16 अक्टूबर की सुबह से प्लांट के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। इससे करीब 3500 कर्मचारी और कामगार परिसर के अंदर फंस गए थे। प्रबंधन के अनुसार, कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने में परेशानी हो रही थी। अंदर फंसे लोगों तक भोजन, पानी और जरूरी दवाएं पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही थी। कुछ कर्मचारियों के नियमित दवा नहीं मिलने से उनकी स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई गई थी।

कच्चे माल की आवाजाही रुकने से गंभीर असर प्रबंधन ने अदालत को बताया कि बोकारो स्टील प्लांट लगातार चलने वाला औद्योगिक प्रतिष्ठान है। यहां भट्टियां, गैस पाइपलाइनों और अन्य संवेदनशील संयंत्रों का संचालन चौबीसों घंटे होता है। यदि कच्चे माल और कर्मचारियों की आवाजाही पूरी तरह रुक जाती है, तो उत्पादन के साथ-साथ संयंत्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। प्रबंधन ने प्रशासन से सभी गेटों पर सुरक्षा बल तैनात कर निर्बाध आवाजाही का अनुरोध किया था।

डीसी ने दी स्थिति नियंत्रित करने की सूचना राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश पेश हुए। बोकारो डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीणा भी वीसी के माध्यम से पेश हुए। डीसी ने बताया कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर रास्ते से हटाया है। मुख्य गेट संख्या-1 को खोल दिया गया था। इसके बाद प्लांट प्रबंधन के वकील ने भी निर्देश लेकर अदालत को बताया कि बाकी दस गेट भी खोल दिए गए हैं और कर्मचारियों तथा अधिकारियों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है।

गृह सचिव को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी अदालत ने उपायुक्त से पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों के कारण स्थिति नियंत्रित करने में उन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है। अदालत ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर गृह सचिव को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि, उपायुक्त ने कहा कि वह स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और किसी उच्च अधिकारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही विधायक श्वेता सिंह और विस्थापित अप्रेंटिस संघ को भी इस चरण में नोटिस जारी नहीं किया।