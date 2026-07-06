जगन्नाथपुर मेले में आसमान से जमीन तक कैमरों से नजर, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस
रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की सूरक्षा चूक न हो इसके लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। कानून, ट्रैफिक, सुरक्षा व्यवस्था आदि के लिए अलग से रणनीति तैयार की गई है।
जगन्नाथपुर मेला और रथ यात्रा में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने तैयारी तेज कर दी। मंदिर और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए एडीजी मनोज कौशिक ने रविवार को जगन्नाथपुर मंदिर समिति के लोगों के साथ चर्चा की। इसमें उन्होंने कानून, ट्रैफिक, सुरक्षा व्यवस्था आदि के लिए बनाई जा रही रणनीति पर बात की।
निर्णय लिया गया कि मेला परिसर की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर नजर रखी जाएगी। स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से सभी कैमरों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ड्रोन से पूरे मेले की निगाहबानी होगी। पुलिस अफसरों को निर्देश दिए कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इधर, मेले के दौरान ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट करने की जानकारी दी गई। बैठक में एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, डीएसपी अमर पांडेय भी शामिल थे।
संवेदनशील इलाकों में विशेष रूप से नजर रखें
मेला परिसर, रथ यात्रा मार्ग एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। संवेदनशील और अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष रूप से वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए गए।
विशेष दल महिलाओं और बच्चों की करेगा पहरेदारी
एडीजी ने कहा, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल तैनात होगा। स्पेशल टीम सादे लिबास में भीड़ में रहेगी। महिलाओं से छेड़खानी करने वालों के साथ जवान सख्ती से निपटेंगे। यह टीम चोरी, छिनतई व पॉकेटमारी करने वालों पर भी पैनी नजर रखेगी।
रथ यात्रा मार्ग का होगा भौतिक सत्यापन
अपर पुलिस महानिदेशक ने अफसरों से कहा कि रथ यात्रा के निर्धारित मार्ग का पहले ही भौतिक सत्यापन होना चाहिए। मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर श्रद्धालुओं के मार्ग को सुगम बनाया जाए। यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्शन की प्रभावी व्यवस्था बनाकर आम लोगों को पहले से इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
सोशल मीडिया का कंटेंट लगातार देखा जाएगा
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष नजर रखी जाए। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संदेशों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा साइबर टीम को पूरी तरह सक्रिय रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।
श्रद्धालुओं को पूजा-दर्शन में नहीं होगी समस्या
● मुख्य द्वार से प्रवेश कर उत्तर द्वार से परिक्रमा कर बाहर जाएंगे श्रद्धालुगण।
● रथ मार्ग के दोनों ओर 10-10 फीट को छोड़कर झूले-दुकानें लगेंगी।
● रथ की रस्सी को भक्तों की भीड़ से बचाने के लिए रस्सी की बैरिकेडिंग।
● मुख्य मंदिर व मौसीबाड़ी दोनों जगह तैनात होंगी महिला सुरक्षाकर्मी।
● मुख्य मंदिर व मौसीबाड़ी दोनों जगह तैनात होंगी महिला सुरक्षाकर्मी। (नोट: इमेज में बिंदु 4 और 5 में समान वाक्य छपा है)
● भीड़ में सादे लिबास में मुस्तैद रहेंगे पुलिस कर्मचारी।
लेखक के बारे मेंMohit
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