‘विधानसभा मार्च’ में शामिल 300 लोगों पर FIR दर्ज, ‘उपद्रवियों’ की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही रांची पुलिस
रांची में 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को काबू करने की कोशिश की थी। पुलिस ने अब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर रांची में 10 अगस्त को विधानसभा मार्च निकाला गया था। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया था। पुलिस ने अब 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। गुरुवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। छात्र कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर नियम तोड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में दर्ज की गई है। रांची एसपी पारस राणा ने बताया कि '10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान शांति भंग करने के आरोप में 300 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ विधानसभा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे
वहीं एसडीपीओ (हटिया) नीरज कुमार ने कहा है कि पुलिस वीडियो फुटेज खंगाल रही है ताकि मार्च के दौरान हुई घटनाओं में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा सके।
स्थिति हो गई थी तनावपूर्ण
आपको बता दें कि 10 अगस्त को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बैरिकेंडिग को तोड़ते हुए और नियमों की अनदेखी करके विधानसभा की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और साथ ही आंसू गैस भी छोड़ी। यही नहीं बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था।
25 जुलाई से आंदोलन कर रहे छात्र
छात्र और भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जेपीएससी और जेएसएससी के कामकाज में सुधार, कई परीक्षाओं को रद्द करना और सीबीआई या झारखंड से बाहर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी से स्वतंत्र जांच कराना शामिल हैं।
9 अगस्त को हुई थी बातचीत
आपको बता दें कि छात्रों के डेलिगेशन और सरकार के बीच 9 अगस्त को बातचीत हुई थी जिसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों की 98 फीसदी मांगों को मान लिया गया है। हालांकि सरकार के इस दावे को विरोध कर रहे छात्र नेताओं ने झूठ करार दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि हमने 13 परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी जिसमें से सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं।
बैठक के बाद सरकार की ओर से क्या बताया गया था?
दरअसल बैठक के बाद सरकार की ओर से बताया गया था कि 14 जेपीएससी और 23 और 25 के बैकलॉग की जांच दो तरीके से होगी। ईडी वित्तीय अनियमिताओं की जांच करेगी जबकि आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी। जेपीएससी-पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है। रिफॉर्म (परीक्षा में सुधार) के लिए आईआईएम और एक्सएलआरआई से गाइडेंस लिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट जमा की जाएगी।
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