जेल में महिला कैदी गर्भवती? बाबूलाल मरांडी ने सुपरिटेंडेंट पर लगाए आरोप, बोले- सच छिपाने के लिए पैसा बांटा जा रहा
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सीएम से सख्त एक्शन और हाई लेवल जांच की मांग की है। मरांडी ने यह भी दावा किया है कि जेल महानिरीक्षक ने इस मामले को दबा दिया है, जिससे प्रशासन की प्रत्यक्ष मिलीभगत की ओर इशारा मिलता है।
नेता विपक्षा बाबूलाल मरांडी ने रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक महिला के यौन शोषण का दावा किया है। मरांडी ने बकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने दावा किया है कि महिला गर्भवती कर दिया गया और इस सच को छिपाने के लिए लगातार सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। मरांडी ने इस मामले में सीएम से सख्त एक्शन और हाई लेवल जांच की मांग की है।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया है कि जेल महानिरीक्षक ने इस मामले को दबा दिया है, जिससे प्रशासन की प्रत्यक्ष मिलीभगत की ओर इशारा मिलता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस काले सच को छिपाने और जेल के छोटे कर्मचारियों और अन्य गवाहों का मुंह बंद रखने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत और पैसा बांटा जा रहा है।
महिला को ईलाज के बहाने ले जाया जा रहा?
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि बीमार होने और इलाज का झूठा बहाना बनाकर उस पीड़ित गर्भवती महिला कैदी को लगातार जेल से बाहर गुप्त जगहों और अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अवैध मेडिकल प्रक्रियाओं के जरिए जैविक और फॉरेंसिक सबूतों को समय रहते पूरी तरह मिटाया जा सके।
बीजेपी मामले पर लगातार हमलावर
इस मामले पर बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव का कहना है कि, ‘यह चौंकाने वाला है। जेल की चारदीवारी के भीतर चल रहे काले धंधे के खेल का भंडाफोड़ हो गया है। जब उस महिला की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो जेल के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से इसे दबाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में महिलाएं जेलों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराई जानी चाहिए क्योंकि हमें झारखंड पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है।’
'नेता विपक्षा का पद छोड़ देना चाहिए'
वहीं मरांडी द्वारा सीएम को महिला कैदी के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में लिखे गए पत्र पर, कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का कहना है, 'वह भूल गए हैं कि अब वह विपक्ष के नेता हैं। महिला कैदी की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आप (मरांडी) क्यों अपने आप को उपहास का पात्र बनाते हैं। जब मामले में नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो आप किस बात पर छाती पीट रहे हैं। उन्हें अब केवल एक विधायक के रूप में काम करना चाहिए और नेता विपक्षा का पद छोड़ देना चाहिए।'
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