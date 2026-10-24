इमरजेंसी से लेकर संविधान के पन्ने फाड़ने तक… नितिन नबीन ने कांग्रेस को जमकर घेरा, राहुल गांधी से सवाल
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इमरजेंसी से लेकर अलग-अलग मुद्दों पर जमकर खरी-खरी सुनाई।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी (कांग्रेस) ने कभी संविधान का पालन नहीं किया और अपनी मनमानी से देश चलाया। झारखंड के तीन-दिवसीय दौरे पर आए नवीन यहां भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''आज देश में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। संविधान की दुहाई देने वालों ने ही उसे तार-तार किया है।''
नवीन ने कहा, ''आपातकाल लगाने से लेकर कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक, कांग्रेस ने कभी संविधान का पालन नहीं किया और मनमाने तरीके से देश चलाया। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने वाले ही आज हमें इस पर उपदेश दे रहे हैं।''
उन्होंने कांग्रेस पर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी पर उठाए सवाल
नवीन ने कहा, ''इसके लिए उन्हें न केवल देश के भीतर से, बल्कि विदेशी ताकतों से भी समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी अब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने कभी इन पर सवाल नहीं उठाए।''
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा ‘मैं कांग्रेस नेताओं खास तौर पर राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं मगर जब आपके कार्यकाल के दौरान ये संस्थान थे जब आपने सवाल नहीं उठाए। जो लोग संविधान आज संविधान का हवाला दे रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर किसी ने इसके पन्नों को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े किए तो वह कांग्रेस पार्टी और उसके ही नेता रहे हैं।’
पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या बोले?
उन्होंने आगे कहा 'कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देश की प्रगति और विकास पच नहीं रहा है। वे लगातार विकास की इस रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ भारत के अंदर ही हैं तो कुछ विदेशों से हैं। लेकिन देश की 140 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं। ये सभी लोग उनपर विश्वास करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जिसमें सभी देशवासी उम्मीदें, आकांक्षाएं और भरोसा देखते हैं।'
कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने से पहले नवीन ने सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की।
(भाषा और एएनआई के इनपुट के साथ)
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