झारखंड में कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से रेप का आरोप, POCSO एक्ट में FIR दर्ज; भाजपा बोली- गिरफ्तार करो
कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से रेप का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने POCSO एक्ट में FIR दर्ज कर ली है। वहीं भाजपा ने कहा है कि विधायक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
झारखंड में कांग्रेस विधायक भूषण बारा पर शुक्रवार को 15 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़की ने आरोप लगाया है कि विधायक के सरकारी आवास पर काम करने के दौरान उसका रेप किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।
लड़की सिमडेगा जिले की रहने वाली है और धुर्वा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। लड़की ने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त को भूषण बारा ने अपने आवास पर उसका रेप किया जिसके बाद वो गर्भवती हो गई।
क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं?
आरोप है कि बाद में मेडिकल जांच के दौरान उसे पता चला कि उसका गर्भपात हो गया था। लड़की ने बताया कि उसे मई में रांचा लेकर आया गया था और वादा किया गया था कि उसका स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा लेकिन इसके बदले विधायक के सरकारी आवास पर घरेलू काम करवाए गए।
मामले पर क्या बोली पुलिस?
हटिया के डीएसपी नीरज कुमार ने कहा कि ‘हमने हमने सिमडेगा के विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस उसका बयान भी दर्ज करेगी।’
विधायकों को आरोपों को बताया झूठ
वहीं दो बार के विधायक बारा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि आरोप पूरी तरह से झूठे और गुमराह करने वाले हैं।
उन्होंने दावा किया है कि यह मामला कांग्रेस से निकाले जा चुके लोगों का षड्यंत्र है। विधायक ने कहा है कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि लड़की ने कथित घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई?
भाजपा ने कर दी तुरंत गिरफ्तारी की मांग
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। साहू ने विधायक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है और आरोप लगाया है कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन सरकार में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं। साहू ने ऐलान किया है कि विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता धुर्वा थाने का घेराव करेंगे।
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