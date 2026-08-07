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जंतर-मंतर पर 23 दिन अनशन कर बनाई पहचान, अब JPSC-JSSC प्रोटेस्ट में शामिल हुईं नेहा बोरा; क्या बोलीं?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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जंतर-मंतर पर 23 दिन अनशन पर बैठने वाली आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रवार को रांची पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया।

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आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा रांची पहुंची और छात्रों को समर्थन दिया। (PTI Photo)(PTI08_07_2026_000094A)

परीक्षाओं में धांधली को लेकर 23 दिन तक जंतर-मंतर पर अनशन बैठनी वाली आइसा (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा अब जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर हमलावर हैं। नेहा रांची पहुंची हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया है।

जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन का मुख्य चेहरा बनीं नेहा रांची में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची हैं। उन्होंने इस दौरान कहा ‘जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कर कि 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में अनियमितताएं और घोटाला हुआ है तो एग्जाम को रद्द किया जाए और तुरंत री-एग्जाम का शेड्युल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। यहां पर मौजूद छात्रों की जो डिमांड है मैं यहां से समर्थन देती हूं। आइसा की तरफ से समर्थन देती हूं। जो साथी यहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उन साथियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनकी मांग को जल्द से जल्द मानना चाहिए और बातचीत हो। और सरकार एक सकारात्मक रूप ले और झारखंड के छात्रों की आवाज सुनी जाए।’

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उन्होंने आगे कहा 'आप सब से अपील है कि झारखंड भर से जो छात्र है और पूरे देशभर में जो छात्र हैं मैं अपील करूंगी कि आप लोगों को जो वो आंदोलन जंतर-मंतर पर चला देश भर में चला अगर वो आपको प्रेरणा देता हो झारखंड के छात्रों का जो ये आंदोलन चल रहा है ये भी आपको प्रेरणा देना चाहिए। मैं आई हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आंदोलन देशभर के छात्रों के लिए प्रेरणस्रोत है। जहां पर छात्र अपनी सही मांगों को लेकर भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हैं।'

राहुल गांधी संग नजर आई थीं नेहा बोरा

आपको बता दें कि कांग्रेस झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख सहयोगी में से एक है। नेहा बोरा 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी संग एक प्रेस ब्रीफिंग में नजर आई थीं। यह प्रेस ब्रीफिंग छात्रों की मांग और संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरने के लिए की गई थी। राहुल के बाद नेहा बोरा ने भी पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी थी।

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छात्र नेता का दावा- राहुल ने व्हाट्सएप पर मांगें भेजने के लिए कहा

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राहुल गांधी संग हुई बातचीत को लेकर बताया कि ‘मेरी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से फोन पर बात हुई। मैंने उन्हें यहां के हालातों के बारे में बताया और समझाया कि एग्जाम माफिया यहां कैसे फल-फूल रहे हैं। क्योंकि आपकी सरकार है गठबंधन के साथ तो आपको अपना रुख साफ करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बोला कि आप लोगों की जो भी मांग है उसे व्हट्सएप कीजिए हम उसपर गंभीर हैं और जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे।’

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