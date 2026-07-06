रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने 4 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट; किस पर क्या आरोप?
रिम्स जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। इस घोटाल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ चुकी हैं। आइए जानते हैं किसपर क्या आरोप हैं।
रिम्स की अधिग्रहित सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर निजी हाथों में पहुंचाने के बहुचर्चित मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने चार आरोपियों के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में राज किशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक (दोनों भाई), राजेश कुमार झा और चैतन कुमार के नाम हैं। चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
एसीबी का दावा है कि मामले में कई अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बिल्डर और निजी व्यक्तियों की भूमिका की जांच अभी जारी है। उनके खिलाफ भी जल्द पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। एसीबी की जांच में सामने आया है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल सरकारी जमीन को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फर्जी वंशावली, कूटरचित दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर निजी जमीन के रूप में दर्ज कराया गया। इसके बाद रजिस्ट्री, म्यूटेशन और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन का अवैध हस्तांतरण कर करोड़ों रुपये के लेन-देन किया गया।
मिलीभगत से जमीन पर निर्माण
आरोप है कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन पर व्यावसायिक और आवासीय निर्माण तक करा दिया गया। चार्जशीट बीएनएस की धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना, आपराधिक षड्यंत्र और पीसी एक्ट की धाराओं के तहत दाखिल की गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज एसीबी थाना कांड संख्या-01/2026 की जांच के आधार पर की गई है।
किस पर क्या आरोप
● राज किशोर बड़ाइक और कार्तिक बड़ाइक पर फर्जी वंशावली तैयार कर खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताने का आरोप है।
● जांच में वार्ड पार्षद के नाम से जारी वंशावली को जाली पाया गया। इसी आधार पर दोनों ने विवादित जमीन की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) तैयार कराई और बाद में करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन का अवैध हस्तांतरण कराया।
● राजेश कुमार झा और चैतन कुमार पर पूरे भूमि सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। दोनों ने सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी, दाखिल-खारिज कराने तथा अधिग्रहित सरकारी जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में बेचने की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुआवजा भी दे दिया गया था
एसीबी के अनुसार, मामला मोरहाबादी स्थित खाता संख्या-107, प्लॉट संख्या-1693 की 60 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी और मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को मुआवजा भी दिया जा चुका था। इसके बावजूद आरोपियों ने सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर इस जमीन को निजी भूमि के रूप में दर्ज कराया। जांच में यह भी सामने आया कि जमीन को विवादमुक्त और विश्वसनीय दिखाने के लिए उस पर मंदिर बनवाया गया तथा एक हिस्से को सरना स्थल के रूप में भी चिन्हित कर दिया गया।
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