रामनवमी पर रांची बनेगा अभेद्य किला, ड्रोन के साथ 3000 जवान करेंगे निगरानी; बम स्क्वॉयड टीम की भी तैनाती
रांची समेत पूरे जिले में ऐतिहासिक महारामनवमी महोत्सव को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन हजार जवानों और ड्रोन के हवाले शहर की कमान सौंपी गई है।
राजधानी रांची समेत पूरे जिले में ऐतिहासिक महारामनवमी महोत्सव को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन हजार जवानों और ड्रोन के हवाले शहर की कमान सौंपी गई है। शहर के शोभायात्रा मार्ग से लेकर संवेदनशील इलाकों तक, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस बार विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 3000 जवानों को तैनात किया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी विधि-व्यवस्था के लिए सुरक्षा चाक-चौबंद रखी गई है।
हुड़दंगियों से ये टीमें निपटने के लिए तैयार
हुड़दंगियों से निपटने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा के लिए अलग-अलग कंपनी बल को लगाया गया है। इसमें सीआरपीएफ की एक कंपनी रैफ, पारा मिलिट्री फोर्स एसएसबी की दो कंपनियों, दंडाधिकारियों के साथ रैप की दो, अश्रु गैस दस्ता की चार टीमें, जैप, आईआरबी, बमनिरोधी दस्ता, वज्र वाहन, अग्निशमन दस्ता को शामिल किया गया है।
छतों पर आपत्तिजनक सामान तो खैर नहीं
ड्रोन से लिए गए वीडियो और तस्वीरों के जरिए छतों पर यदि किसी प्रकार के आपत्तिजनक सामान पाए गए तो उसे टीम चिह्नित करेगी। इसके बाद उन आपत्तिजनक सामान को समय रहते मकान मालिक और वहां रहने वालों को सूचना देकर तुरंत प्रभाव से हटवाया जाएगा।
अवांछित तत्वों पर कार्रवाई के लिए बढ़ाई गश्त
थानावार गश्त को और तेज किया जाएगा। इस क्रम में संबंधित थाना क्षेत्र के मैदान, खुले स्थान व प्रमुख चौक-चौराहों पर अड्डेबाजी एवं नशापान करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अवांछित तत्वों पर इस दौरान कार्रवाई भी की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। रांची शहरी क्षेत्र में करीब 2200 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं, ग्रामीण इलाकों के चिह्नित किए गए संवेदनशील इलाकों में 800 जवानों को मुस्तैद किया गया है। इन जवानों के साथ 700 कनीय पुलिस पदाधिकारी और कई दंडाधिकारी भी तैनात रहेंगे। प्रतिनियुक्त पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस कर्मचारी 26 मार्च से तय स्थान पर जिम्मेवारी संभाल लेंगे और रामनवमी तक वहीं मौजूद रहेंगे। वहीं, ड्रोन से निगरानी के लिए पांच टीमों को तैयार किया गया है, जो शहर के चार प्रमुख इलाके समेत मुख्य शोभायात्रा मार्ग पर पैनी नजर रखेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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विस्तृत बायो
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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