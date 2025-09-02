व्हाट्सऐप से निवेश का लालच और; रांची के शख्स ने साइबर ठगी में गंवा दिए 1.53 करोड़

केस दर्ज किए जाने के बाद अनुसंधान के क्रम में साइबर थाने की पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर से एक आरोपी ऐरा लक्ष्मी रेड्डी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही मोहम्मद आसिफ नाम के एक अन्य आरोपी को हापुड़, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने व्हाट्सऐप के जरिए निवेश का लालच देकर एक व्यक्ति से 1.53 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर ली। इस मामले में झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया। केस दर्ज किए जाने के बाद अनुसंधान के क्रम में साइबर थाने की पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर से एक आरोपी ऐरा लक्ष्मी रेड्डी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही मोहम्मद आसिफ नाम के एक अन्य आरोपी को हापुड़, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

झारखंड पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, साइबर अपराधियों ने पीड़ित से व्हाट्सऐप पर संपर्क किया और उसे यह कहकर प्रलोभन दिया कि वह अपने निवेश को 5-10 गुना बढ़ा सकता है। इसके लिए उन्हें कुछ लिंक भेजे व उन लिंक्स के जरिए निवेश करने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने अलग अलग खातों में कुल 1,53,83,118 की ठगी की।