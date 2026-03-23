रांची में मौसम का डबल ट्विस्ट: पहले ठंड-बारिश, अब तेज गर्मी... जानिए फिर कब बरसेंगे बदरा?
Jharkhand Weather: रांची समेत राज्य में तीन दिनों से लगातार आंधी-बारिश का दौर थम चुका है। बादल छंटने लगे हैं। मौसम पूरी तरह साफ होते ही अधिकतम तापमान में छह से सात डिग्री तक की बढ़ोतरी के आसार हैं।
Jharkhand Weather: रांची समेत राज्य में तीन दिनों से लगातार आंधी-बारिश का दौर थम चुका है। बादल छंटने लगे हैं। मौसम पूरी तरह साफ होते ही अधिकतम तापमान में छह से सात डिग्री तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि, सुबह और रात में न्यूनतम तापमान कम रहने से ठंड का अहसास भी होगा।
26 मार्च को बादल-बारिश के आसार
मौसम विभाग, रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में कमी आई है। घने बादल छंट रहे हैं। आनेवाले चार दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। इससे तापमान तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, कोल्हान के जिलों और सिमडेगा में 26 मार्च को हल्के बादल छाने के साथ बारिश होने की भी संभावना है।
बारिश-ओलावृष्टि के कारण मौसम हुआ ठंडा
राज्य में 24 घंटे के दौरान बारिश-आंधी और ओलावृष्टि के कारण मौसम काफी ठंडा हो गया है। राज्य का अधिकतम तापमान करीब एक डिग्री गिरकर 25.7 डिग्री पर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री रहा। राज्य में जमशेदपुर, बोकारो, मेदिनीनगर, देवघर समेत कई जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री नीचे चल रहा है। रांची में न्यूनतम तापमान भी दो से पांच डिग्री तक कम हो गया है।
कोहरे से कई विमान डायवर्ट
रविवार सुबह घने कोहरे से कई विमान रांची एयरपोर्ट से कोलकाता डायवर्ट किए गए। इन विमानों में इंडिगो की पुणे-रांची, दिल्ली-रांची, हैदराबाद-रांची की तीन विमान सेवा शामिल हैं। उसके बाद 9.35 बजे बेंगलुरू से आनेवाला एयर इंडिया का विमान भी कोलकाता के लिए डायवर्ट हो गया। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इसके कारण सभी विमान दो से तीन घंटा लेट हो गयी। मौसम साफ होने के बाद सभी विमान 12 से एक बजे के बीच आयी और यहां से यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य शहर में रवाना हुई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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