रांची विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण, 2 छात्रों को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार

रांची विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। यहां के दो छात्रों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:51 AM
रांची विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण गै। यहां की एनएसएस इकाई के दो स्वयंसेवक डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और रांची वीमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनके समाजसेवा कार्य, और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब एक ही विवि से दो स्वयंसेवकों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है।

दिवाकर ने एनएसएस के अंतर्गत ग्रामीण साक्षरता नशामुक्ति जागरुकता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरुकता रैली आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वहीं दीक्षा ने स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई है। इनके चयन पर आरयू के कुलपति डॉ डीके सिंह, डीएसडब्ल्यू डॉ सुदेश साहू, समन्वयक डॉ ब्रजेश कुमार, डोरंडा कॉलेज के प्राचार्य डॉ राजकुमार शर्मा, वीमेंस कॉलेज की प्राचार्या डॉ विनीता सिंह एवं अन्य ने दोनों को बधाई दी है।