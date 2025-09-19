रांची विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण, 2 छात्रों को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार

रांची विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण गै। यहां की एनएसएस इकाई के दो स्वयंसेवक डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और रांची वीमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनके समाजसेवा कार्य, और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब एक ही विवि से दो स्वयंसेवकों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है।