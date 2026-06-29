रांची में छोटे भाई को बचाने कुएं में कूदा बड़ा भाई, दोनों की मौत; सामने आई बड़ी लापरवाही
झारखंड के रांची जिले के चंद्रटोली गांव में कुएं में गिरने के बाद छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई भी कूद गया। दोनों की डूबने से मौत हो गई। हादसे वाले मनरेगा के कुएं पर मुंडेर नहीं बनी थी, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।
झारखंड के रांची जिले में सोमवार सुबह दो सगे भाइयों की कुएं में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हृदयविदारक घटना अनगड़ा (अंगारा) थाना क्षेत्र के चंद्रटोली गांव में सुबह करीब छह बजे हुई। छोटे भाई को बचाने के प्रयास में बड़े भाई ने भी अपनी जान गंवा दी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।
मिरगी का मरीज बताया जा रहा है छोटा भाई
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सुखराम मुंडा (42) और विनोद मुंडा (35) के रूप में हुई है। अंगारा थाना प्रभारी गौतम कुमार रजवार ने बताया कि विनोद मुंडा मिर्गी के मरीज बताए जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वह कुएं में गिर गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए बड़े भाई सुखराम मुंडा बिना देर किए कुएं में कूद पड़े। हालांकि, दोनों की डूबने से मौत हो गई।
कुएं से पानी निकाल रहे थे, तभी हुआ हादसा
स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह खेतों की ओर जाने के बाद विनोद कुएं से पानी निकालने पहुंचे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिर पड़े। भाई को डूबता देख सुखराम ने उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने काफी मशक्कत कर विनोद को पानी की सतह तक खींच भी लिया था, लेकिन कुएं में पानी का स्तर अधिक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और उनकी जान चली गई।
ग्रामीणों ने दोनों भाइयों को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
कुएं में नहीं की गई थी घेराबंदी, सामने आई बड़ी लापरवाही
ग्रामीणों ने बताया कि जिस सिंचाई कूप में यह हादसा हुआ, उसका निर्माण करीब दो वर्ष पहले मृतकों के पिता बिरसा मुंडा ने मनरेगा योजना के तहत कराया था। लगभग 30 फीट गहरे इस कुएं में 22 से 23 फीट तक पानी भरा हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि कुएं पर अब तक मुंडेर (घेराबंदी) नहीं बनाई गई थी, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया।
पुलिस के अनुसार, विनोद अविवाहित थे, जबकि सुखराम अपने पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। घटना के बाद पूर्व मुखिया मधुसूदन मुंडा ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें