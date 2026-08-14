15 अगस्त के लिए रांची पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रूट में बदलाव; इन गाड़ियों की नो एंट्री

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान शहर में भारी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कई रूट्स में भी बदलाव किए गए हैं।

झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मुख्य राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि, वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है। साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, ड्रॉप गेट और अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

भारी वाहनों की नो एंट्री स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रांची शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। विभिन्न जिलों से रांची की ओर आने वाले भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश देने के बजाय निर्धारित स्थानों पर ही रोक दिया जाएगा।

इन रास्तों पर रहेगी रोक प्रशासन के अनुसार- कांके-बोड़ेया मार्ग: भारी वाहनों को बोड़ेया तक आने की अनुमति होगी। खूंटी-चाईबासा मार्ग: वाहनों को बिरसा चौक के पास रोका जाएगा। गुमला-सिमडेगा मार्ग: अरगोड़ा और आईटीआई पड़ाव तक ही वाहन आ सकेंगे। जमशेदपुर की ओर से: दुर्गा सोरेन चौक (नामकुम) और सदाबहार चौक के पास रोक रहेगी। कांके-पतरातू मार्ग: भारी वाहनों को लॉ यूनिवर्सिटी तक सीमित किया जाएगा। बूटी मोड़-कोकर-बरियातू मार्ग: भारी वाहनों को बूटी मोड़ और खेलगांव चौक तक ही आने की अनुमति होगी।

समारोह स्थल की सुरक्षा को देखते हुए शहर के अलग-अलग हिस्सों में विशेष ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। ड्रॉप गेट संख्या 1, 3, 7, 9, 18, 20 और 23 पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन गेटों से केवल मुख्यमंत्री, वीवीआईपी, अधिकृत मीडियाकर्मियों और वैध पासधारकों के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। आम लोगों को इन मार्गों पर अनावश्यक रूप से वाहन ले जाने से बचने और प्रशासन की ओर से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

मेहमानों के लिए अलग रूट स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सांसद और विधायकों के वाहनों के लिए एटीआई मोड़ से सिदो-कान्हू पार्क मोड़, डीएसपीएमयू मोड़, राजकीय गेस्ट हाउस होते हुए वीवीआईपी प्रवेश द्वार तक विशेष मार्ग निर्धारित किया गया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए हॉटलिप्स चौक, एटीआई मोड़, रणधीर वर्मा चौक और उपायुक्त आवास चौक होते हुए समारोह स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है।

प्रशासन ने समारोह में आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। इससे मुख्य समारोह स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ और जाम की स्थिति से बचा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री कारकेड और वीवीआईपी वाहन: मुख्य मंच के पीछे। अन्य निर्धारित वाहन: मुख्य मंच के पश्चिम और बापू वाटिका के सामने। सरकारी पदाधिकारियों के वाहन: मंच के पश्चिम स्थित ऑक्सीजन पार्क के बगल में। मीडियाकर्मी: नारंगी और हरे पास वाले वाहनों के लिए बापू वाटिका के सामने पार्किंग। सामान्य वाहन: टीआरआई के सामने स्थित मैदान में पार्किंग की व्यवस्था।

समारोह के दौरान कुछ महत्वपूर्ण और संवेदनशील मार्गों पर सड़क किनारे वाहन खड़ा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त आवास मोड़ से हॉकी स्टेडियम तक तथा रांची कॉलेज मोड़ से वीवीआईपी प्रवेश गेट तक वाहनों की पार्किंग पर रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की जा सकती है और चालान भी काटा जाएगा।