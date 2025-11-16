रांची में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, बंद रहेगी मेन रोड; क्या है वजह

संक्षेप: झारखंड स्थापना दिवस समारोह पर रविवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव हुआ है। बताया गया कि सुबह छह से दोपहर एक बजे तक शहर के मुख्य मार्ग डोरंडा से बिरसा मुंडा कारा तक और कोकर व लालपुर मार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे।

झारखंड स्थापना दिवस समारोह पर रविवार को आयोजित होने वाले जतरा कार्यक्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव हुआ है। बताया गया कि सुबह छह से दोपहर एक बजे तक शहर के मुख्य मार्ग डोरंडा से बिरसा मुंडा कारा तक और कोकर व लालपुर मार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे।झारखंड स्थापना दिवस समारोह पर रविवार को आयोजित होने वाले जतरा कार्यक्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव हुआ है। बताया गया कि सुबह छह से दोपहर एक बजे तक शहर के मुख्य मार्ग डोरंडा से बिरसा मुंडा कारा तक और कोकर व लालपुर मार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस मार्ग में वाहनों का परिचालन नहीं होगा।

यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने शनिवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। ट्रैफिक एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि जतरा के निर्धारित रूट पर चार पहिया वाहनों का उपयोग नहीं करें। विशेष परिस्थिति में ही 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करें।

इन मार्गों पर पूरी तरह पाबंदी डोरंडा से राजेंद्र चौक, सुजाता चौक, रतन पीपी, वूल हाउस, उर्दू लाइब्रेरी, सर्जना चौक, अलबर्ट एक्का चौक, चडरी तालाब, बिरसा मुंडा कारा, जेल चौक, रेडियम चौक, सुभाष चौक, शहीद चौक, न्यूक्लियस मॉल, लालपुर चौक, डिस्टिलरी पुल, तिरिल मोड़, कोकर बाजार, कोकर चौक के बीच सभी प्रकार से छोटे व बड़े मालवाहक, ऑटो, ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों का परिचालन रविवार सुबह छह से जतरा कार्यक्रम के संपन्न होने तक बंद रहेगा।

जानिए आज कैसा रहेगा ट्रैफिक में बदलाव ● रविवार सुबह छह से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश लगाई गई है रोक

● सभी मालवाहक गाड़ियां निर्धारित किए गए समय में रिंग रोड होकर अपने-अपने गंतव्य तक जाएंगी