रांची में रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, बड़ी गाड़ियों की एंट्री रहेगी बंद; कब होगी चालू

रांची में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत शुक्रवार की सुबह छह से रात्री 10 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश बंद रहेगा। बड़े वाहनों का रूट भी डायवर्ट किया गया। वहीं समारोह स्थल के आसपास वाहन पार्किंग और 16 ड्रॉप गेट भी बनाए गए। इन ड्रॉप गेट तक ही वाहनों का प्रवेश होगा। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी ने जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार डीसी आवास मोड़ से हॉकी स्टेडियम तक कोई वाहन पार्किंग नहीं होगी। रांची कॉलेज मोड़ से वीवीआईपी की इंट्री गेट तक पार्किंग वर्जित किया गया है। वैसे शहर के अन्य मार्गों में वाहनों का परिचालन सामान्य होगा।

मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का काफिला एटीआई मोड़, सिद्धू कान्हू पार्क मोड़, रांची कॉलेज मोड़ होते हुए राजीकय गेस्ट हाउस से बांये मुड़कर वीवीआईपी प्रवेश द्वार होकर मंच तक जाएंगे। उनके वाहनों के लिए मंच के पीछे बने पार्किंग स्थल में होगी। वहीं सांसद और विधायक एवं पदाधिकारी कांके रोड, रातू रोड या हरमू रोड से आने वाले हॉटलिप्स चौक, एटीआई मोड़, रणधीर वर्मा चौक, एसएसपी आवास, डीसी आवास के तरफ से जाएंगे। नीलांबर पितांबर पार्क के सामने बने पार्किंग स्थल में वाहन पार्क करेंगे।

इन स्थानों तक वाहन आ सकेंगे ● रिंग रोड से रांची भाया बोड़िया तक ही आएंगी।

● चाइबासा-खूंटी से रांची आने वाली गाड़ियां बिरसा चौक तक आएगी

● पलामू-लोहरदगा से रांची आने वाली गाड़ियां तिलता चौक तक आएगी

● गुमला-सिमडेगा से रांची आने वाली गाड़ियां आईटीआई बस पड़ाव तक आएंगी

● जमशेदपुर से रांची आने वाली गाड़ियां दुर्गा सोरेन चौक तक आएगी

● जमशेदपुर से रांची आने वाली गाड़ियां कुसई घाघरा तक ही आएंगी

● कांके पतरातू से रांची आने वाली गाड़ियां चांदनी चौक तक

● बूटी मोड़ से रांची भाया बरियातू आने वाली गाड़ी बूटी मोड़ तक ही आएंगी

एेसे गुजरेगा वीआईपी का काफिला

यहां पर होगी वाहनों की पार्किंग ● सीएम व वीवीआईपी के वाहनों के लिए मुख्य मंच के पीछे बने पार्किंग स्थल में होगी

● पदाधिकारियों की गाड़ियां मुख्य मंच के पश्चिम नीलांबर-पितांबर पार्क के पास बने पार्किंग स्थल में होगी।