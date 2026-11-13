छठ पर्व पर बदला रहेगा रांची का ट्रैफिक, शहर में इन गाड़ियों की एंट्री पर होगा बैन

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके लिए रांची की यातायात पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ व्रतियों, उनके साथ आने वाले श्रद्धालुओं समेत अन्य नागरिकों की सुविधा के लिए 15 और 16 नवंबर को राजधानी की यातायात व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया है।

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके लिए रांची की यातायात पुलिस ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। छठ व्रतियों, उनके साथ आने वाले श्रद्धालुओं समेत अन्य नागरिकों की सुविधा के लिए 15 और 16 नवंबर को राजधानी की यातायात व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया है। इस संबंध में यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, इन दो दिनों के दौरान शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

रिंग रोड होकर आना-जाना करेंगे वाहन जारी किए आदेश के मुताबिक, 15 की सुबह आठ से रात 11 बजे और 16 को भोर के दो से सुबह 10 बजे तक शहर में मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान वाहन रिंग रोड होकर आना-जाना करेंगे। 15 नवंबर को दोपहर दो से रात आठ बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही व्रतियों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी निर्धारित कर दिए गए हैं। छठ पर्व में किसी भी व्रती को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शहर में जाम जैसी समस्या न बने, इस पर भी नजर रहेगी।

व्रतियों संग आने वाले लोग यहां लगा सकते हैं वाहन 1. रणधीर वर्मा चौक से हटनिया तालाब मार्ग में आने वाले लोगों के लिए निगम पार्क के सामने वाहन पार्किंग की व्यवस्था

2. एसएसपी आवास चौक से हटनिया तालाब जाने वाले मार्ग जाकिर हुसैन पार्क से हटनिया तालाब की ओर आने वाले वाहनों के लिए नाराबाबा खटाल, वेजिटेबल मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी

3. राम मंदिर से कांके डैम जाने वाले नागरिकों के लिए सीएमपीडीआई, गांधीनगर और रॉक गार्डन में वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था

4. शालीमार बाजार से छठ तालाब मार्ग की ओर जाने वाले लोगों के लिए शालीमार बाजार में वाहन पार्किंग की व्यवस्था रहेगी

5. शहीद मैदान से छठ तालाब जाने वालों के लिए शहीद मैदान में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है

6. जेल चौक के पास रोड किनारे, भगवान बिरसा मुंडा के पास वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है

7. लालपुर यातायात थाना के पास रोड किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है

8. सर्जना चौक से बड़ा तालाब जाने वाले मार्ग में सर्जन चौक व फिरायालाल के बीच वाहन पार्किंग की व्यवस्था

यहां पर भी वाहनों की पार्किंग की सुविधा ● चुटिया से स्वर्णरेखा नदी मार्ग में सरस्वती शिशु मंदिर के बगल में वाहन पार्किंग की व्यवस्था है, बनस तालाब चुटिया रोड किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है

● किशोरगंज चौक से बड़ा तालाब जाने वाले मार्ग में रोड किनारे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, देवेंद्र मांझी चौक के समीप निवारणपुर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था है

● 15 नवंबर को रांची में दोपहर दो से रात आठ बजे तक छोटे मालवाहक वाहन प्रवेश नहीं करेंगे

● दोपहर 3 से रात 8 बजे तक चांदनी चौक से राम मंदिर के बीच ऑटो और ई-रिक्शा बंद रहेंगे

● अलबर्ट एक्का चौक से चडरी तालाब की ओर जाने वाले मार्ग में सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद

● रणधीर वर्मा चौक से राजभवन जाने वाले रोड में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा

● सीएमपीडीआई चौक से कांके डैम जाने वाले रोड में सभी तरह के वाहनों का परिचालन निषेध

● औघड़ बाबा आश्रम, छोटा तालाब व उर्दू लाइब्रेरी से बड़ा तालाब जाने वाले रोड में कोई भी वाहन नहीं चलेंगे

● जैन मंदिर कटिंग एवं महिला मारवाड़ी कॉलेज से बड़ा तालाब जाने वाले रोड में सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित

● लक्ष्मीनारायण मंदिर से औघड़ बाबा आश्रम जाने वाले रोड में सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा