रांची ट्रैफिक अलर्ट: रामनवमी पर 3 दिनों तक बदला रहेगा रूट, प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी
रांची में महारामनवमी को लेकर यातायात व्यवस्था में तीन दिन तक बदलाव रहेगा। रांची यातायात कार्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजन के मद्देनजर 26 मार्च से 28 मार्च तक अलग-अलग तरह की गाड़ियों के परिचालन के समय में बदलाव किया गया है।
रांची में महारामनवमी को लेकर यातायात व्यवस्था में तीन दिन तक बदलाव रहेगा। रांची यातायात कार्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजन के मद्देनजर 26 मार्च से 28 मार्च तक अलग-अलग तरह की गाड़ियों के परिचालन के समय में बदलाव किया गया है।
महाष्टमी पर 26 मार्च को शाम चार से 27 को सुबह छह बजे तक न्यू मार्केट से सुजाता चौक तक ऑटो, टोटो के अलावा बसों का परिचालन नहीं हो सकेगा। 28 मार्च को भी अलसुबह चार बजे से सख्ती की गई।
रांची यातायात कार्यालय की ओर से जारी सूचना में एसपी राकेश सिंह ने सोमवार को बताया है कि श्रीराम जन्मोत्सव पर शहर में दो दिन तक कई तरह के आयोजन बड़े स्तर पर होने हैं। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशान न हो, इसके लिए महाष्टमी पर झांकी प्रतियोगिता और महानवमी पर शोभायात्रा को लेकर कई प्रमुख मार्गों पर छोटे-बड़े वाहन नहीं चल सकेंगे।
रामभक्तों के लिए की गई व्यवस्था
● तीन दिन तक शहर में कई जगह निजी और यात्री वाहन नहीं चलेंगे
● यातायात पुलिस ने झांकी प्रतियोगिता व शोभायात्रा के लिए जारी किए निर्देश
● शहर में हर ओर व्यवस्था की जा रही चाकचौबंद
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
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