रांची में 2 दिन रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, बंद रहेंगी ये सड़कें; देखें लिस्ट
झारखंड आदिवासी महोत्सव के मौके पर मोरहाबादी मैदान में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर यातायात पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया है कि कई सड़कें दो दिन के लिए बंद रहेंगी।
झारखंड आदिवासी महोत्सव के मौके पर मोरहाबादी मैदान में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर यातायात पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जेल चौक से करमटोली चौक, एसएसपी आवास तक के मार्ग में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से वर्जित किया गया है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए कई मार्गों पर वाहनों को आवश्यकतानुसार डायवर्ट और बंद किया जाएगा।
इन स्थानों पर की गई है पार्किंग की व्यवस्था
जतरा कार्यक्रम में खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, रातू, कांके, पिठोरिया के तरफ से आने वाले वाहन कांके रिंग रोड, चांदनी चौक, राम मंदिर होते हुए शहर के अंदर धुर्वा, हिनू, डोरंडा, मेन रोड, रेडियम चौक, लालपुर, कांटाटोली, हरमू, अरगोड़ा आदि जगहों से आने वाले वाहन न्यू मार्केट चौक, हॉटलिप्स चौक, राम मंदिर चौक, रेडियम चौक, एसएसपी आवास चौक, रणधीर वर्मा चौक, एटीआई मोड़, हॉटलिप्स चौक, सिदो-कान्हू पार्क होते हुए रांची यूनिवर्सिटी मैदान मोरहाबादी पार्किंग स्थल में वाहन खड़े होंगे।
जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कचहरी चौक से लेकर विधानसभा तक करीब 14 किमी मार्ग में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1500 पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया जाएगा। पूरे मार्ग में जवान तैनात रहेंगे। इनमें रैप, आईआरबी, जिला पुलिस बल के अलावा क्यूआरटी को भी शामिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल को भी भेजा जाएगा।
पुलिसकर्मी जुलूस की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग एसएसपी राकेश रंजन खुद कर रहे हैं। इसको लेकर शनिवार को एसएसपी ने डीएसपी और थानेदारों के साथ मीटिंग हुई। जुलूस के दौरान किसी प्रकार के उत्पात पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आईपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारी संभालेंगे कमान
सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वरिय पुलिस अधिकारियों के जिम्मे रहेगी। सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और कोतवाली एएसपी निखिल राय के साथ कई डीएसपी और करीब आधा दर्जन थानेदारों को भी अलग ड्यूटी में लगाया जाएगा। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। किसी भी स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को मौके पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है।
पुरानी विस से नई विधानसभा तक चप्पे-चप्पे पर नजर
धुर्वा स्थित पुराने विधानसभा भवन से नए विधानसभा भवन तक के पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख चौक-चौराहों, मोड़ और संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। पुलिस का उद्देश्य जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ विधानसभा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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