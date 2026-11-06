धनतेरस और दिवाली पर बदला रहेगा रांची का ट्रैफिक, अपर बाजार में गाड़ियों की एंट्री बंद
रांची की ट्रैफिक पुलिस ने धनतेरस और दीपावली को लेकर शहर के यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत अपर बाजार में दिन के साढ़े बारह से रात 12 बजे तक चार पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। 6-8 नवंबर तक सुबह आठ से रात 12 बजे तक शहर में मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश वर्जित किया गया है।
रांची की ट्रैफिक पुलिस ने धनतेरस और दीपावली को लेकर शहर के यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत अपर बाजार में दिन के साढ़े बारह से रात 12 बजे तक चार पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं छह से आठ नवंबर तक सुबह आठ से रात 12 बजे तक शहर में मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश वर्जित किया गया है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने जारी किया है। ट्रैफिक एसपी ने शहरवासियों से विनम्र अपील की है कि वे सड़कों पर अनावश्यक रूप से अपने वाहन पार्क न करें, क्योंकि इससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है। जरूरत पड़ने पर अन्य मार्गों को भी कुछ समय के लिए डायवर्ट या रोका जा सकता है।
प्रमुख बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती
धनतेरस के अवसर पर खरीदारी के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए शहर के प्रमुख बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। बाजारों में आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।
चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस
धनतेरस और दीपावली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में बढ़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर के प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं त्योहार के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों के साथ छिनतई, पॉकेटमारी और चोरी जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है। इसके तहत सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को प्रमुख बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया है। ये पुलिसकर्मी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे, ताकि अपराधियों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई की जा सके।
भीड़ पर रहेगी विशेष नजर
बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के बीच किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का उद्देश्य त्योहार के दौरान अपराध पर नियंत्रण रखने के साथ लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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