कहीं रास्ते बंद तो कहीं डायवर्जन; रांची में छठ को लेकर जारी ट्रैफिक एडवायजरी पढ़िए

संक्षेप: छोटे मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक,ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा की आवाजाही कांके में चांदनी चौक से राम मंदिर तक प्रतिबंधित रहेगी।

Wed, 22 Oct 2025 02:52 PMUtkarsh Gaharwar रांची, पीटीआई
रांची में यातायात प्रशासन ने बुधवार को 27 अक्टूबर से शुरू हो रहे छठ पूजा समारोह को देखते हुए शहर में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने और रास्तों में बदलाव (डायवर्जन) करने की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार,यह यातायात बदलाव (डायवर्जन) 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होकर 28 अक्टूबर को पर्व समाप्त होने तक लागू रहेगा।

भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध

27 अक्टूबर को: शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक रोक रहेगी।

28 अक्टूबर को: यह प्रतिबंध सुबह 2 बजे से सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा।

इन अवधियों के दौरान सभी भारी वाहनों को रिंग रोड के रास्ते भेजा जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सामान्य दिनों में लागू होने वाले 'नो-एंट्री' नियम पहले की तरह जारी रहेंगे।

छोटे मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक,ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा की आवाजाही कांके में चांदनी चौक से राम मंदिर तक प्रतिबंधित रहेगी।

इसके अलावा वाहनों की आवाजाही फिरायालाल चौक से चादरी तालाब की ओर और जेल चौक से फिरायालाल की ओर भी प्रतिबंधित रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए कम से कम 13 पार्किंग स्थल की पहचान की गई है। इनमें नागाबाबा खटाल,सब्जी बाजार पार्किंग, सीएमपीडीआई,गांधीनगर,रॉक गार्डन,शालीमार बाजार और शहीद मैदान शामिल हैं।

