झारखंड को मिला बड़ा तोहफा, रांची-साहिबगंज के बीच एक्सप्रेसवे; 4 स्पीड कॉरीडोर भी बनेंगे

संक्षेप: भारत सरकार ने रांची-साहिबगंज के बीच एक्सप्रेस कनेक्टिविटी, साहिबगंज में गंगा नदी पर नया हाई-लेवल पुल और 4 स्पीड कॉरिडोर के विकास में सहयोग का भरोसा दिया है।

भारत सरकार ने रांची-साहिबगंज के बीच एक्सप्रेस कनेक्टिविटी, साहिबगंज में गंगा नदी पर नया हाई-लेवल पुल और चार स्पीड कॉरिडोर के विकास में सहयोग का भरोसा दिया है। झारखंड सरकार से सभी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है, ताकि क्रियान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त की जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर मंगलवार को दिल्ली में समीक्षा बैठक में इन परियोजनाओं पर सहमति बनी।

समीक्षा बैठक के दौरान झारखंड में जारी और प्रस्तावित एनएच और एनएचएआई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की गति अच्छी पाई गई। गडकरी ने कुछ परियोजनाओं को गति देने के लिए अधिग्रहण और क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके बाद पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की प्रस्तुतीकरण के आधार पर उपर्युक्त बड़े बुनियादी ढांचे संबंधी प्रस्तावों पर सहमति बनी। प्रधान सचिव ने प्रस्तुतीकरण के जरिए बताया कि उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। औद्योगिक और खनन की ढुलाई का समय घट जाएगा। व्यापार आसान और यात्रा सुगम हो जाएगी। कई तरह से पर्यटन का भी विकास होगा।

एक्सप्रेसवे से 100 किमी घटेगी रांची-साहिबगंज की दूरी सहमति के मुताबिक रांची से साहिबगंज तक 4/6 लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा, जिससे दूरी 80 से 100 किलोमीटर तक कम होगी। साथ ही साहिबगंज मल्टी-मोडल टर्मिनल को तेज सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। यह कॉरिडोर उर्जांचल, औद्योगिक क्लस्टरों और पूर्वी बंदरगाहों को सीधे जोड़ेगा। बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्यमंत्री अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा, एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव और झारखंड से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार मौजूद रहे।

स्पीड कॉरिडोर से खनन और औद्योगिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी : सरकार ने झारखंड के पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, पूर्वी और केंद्रीय कॉरिडोर समेत चार प्राथमिक सड़क गलियारों को भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना है। इन परियोजनाओं से राज्य के खनन क्षेत्रों और औद्योगिक हब की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राज्य सरकार की ओर से व्यवहार्यता रिपोर्ट (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तैयार की जा चुकी है। डीपीआर निर्माण कार्य उन्नत चरण में है। चार प्रस्तावित कॉरिडोर के माध्यम से खनिज पट्टियों, औद्योगिक क्लस्टरों एवं लॉजिस्टिक्स हब को मिलेगी गति। इसकी कुल लंबाई: 1060.53 किमी और कुल अनुमानित लागत ₹31,380 करोड़ है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कवायद तेज पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तैयार प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राजधानी रांची की सीमावर्ती क्षेत्रों से दूरी घटेगी और खनन क्षेत्र, औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर की कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री के समृद्ध झारखंड की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगी।

इन चार स्पीड कॉरिडोर से विकास के मार्ग खुलेंगे 1. झारखंड ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर : मार्ग मुरिसेमर (गढ़वा बाइपास सहित) से चतरा-बरही- बेंगाबाद-सारठ-दुमका।

2. झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर : मार्ग साहिबगंज-बरहेट-अमरापाड़ा-दुमका-जामताड़ा-निरसा-चंदनकियारी-चास व धनबाद।

3. झारखंड नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर : झुमरी-तिलैया- (एनएच-31)-एनएच-2 (अंतकीछी)-बिशनुगढ़ -पेटरवार-गोला-मुरी- सिल्ली-रड़गांव-सरायकेला-चाईबासा।