Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi suv criminals chase encounter ishtiyaq ansari gufran arrest eunuch crushed student kidnapped
रांची में बदमाशों का 5 घंटे खूनी तांडव, किन्नर को गाड़ी से रौंदा; छात्र को अगवा कर पीटा

रांची में बदमाशों का 5 घंटे खूनी तांडव, किन्नर को गाड़ी से रौंदा; छात्र को अगवा कर पीटा

संक्षेप:

रांची में सोमवार रात दो अपराधियों ने एसयूवी से जमकर उत्पात मचाया। कचहरी चौक पर विवाद के बाद एक किन्नर को गाड़ी से रौंद दिया और राय यूनिवर्सिटी के छात्र को अगवा कर प्रताड़ित किया। 

Feb 11, 2026 10:04 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
रांची में एसयूवी सवार दो अपराधी ने सोमवार रात 2.30 बजे से मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक (पांच घंटे) जमकर उत्पात मचाया। कचहरी चौक पर विवाद के बाद पहले एक किन्नर को रौंद कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, फिर राय यूनिवर्सिटी के एक छात्र को अगवा कर पीटाव कुछ दूर अर्धनग्न अवस्था में गाड़ी से फेंक दिया।

पुलिस ने पूरे इलाके में की घेराबंदी

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया, सोमवार रात 2.30 बजे नागाबाबा खटाल के पास एक युवक की हत्या और किन्नर के साथ मारपीट की सूचना मिली थी। इसके आधे घंटे बाद तीन बजे पुलिस ने एसयूवी का पीछा किया। कचहरी चौक, कांके रिंग रोड, तिलता चौक से लेकर मांडर और नगड़ी तक एसयूवी को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। चान्हो में पुलिस ने अपराधियों के वाहन पर फायरिंग की। इसमें इश्तियाक अंसारी नामक अपराधी घायल हो गया। इसके बाद इश्तियाक और उसके साथ गुफरान को गिरफ्तार किया। उससे पहले पुलिस ने सड़क पर पड़े छात्र बंटी कुशवाहा व किन्नर को सदर अस्पताल भेज दिया।

शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद

सिटी एसपी ने बताया कि इश्तियाक अंसारी पिस्का नगड़ी का रहने वाला है। उसपर 17 फरवरी 2024 को नगड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। उस पर दंगा भड़काने और तोड़फोड़ का आरोप है। उसके एसयूवी को जब्त किया गया है। उनके पास हथियार नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात करीब ढाई बजे दो किन्नर और अपराधी गुफरान व इश्तियाक शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। किन्नरों के साथ अपराधियों ने मारपीट की। यहीं से मामला बिगड़ा।

किन्नरों ने अपराधियों की गाड़ी पर पत्थर फेंके। इसी के बाद अपराधियों ने के बाद अपराधियों ने किन्नरों की जमकर धुनाई कर दी। फिर अपराधियों ने अपने चार पहिया वाहन दोनों किन्नरों पर चढ़ाने लगे। एक किन्नर हट गईं, जबकि दूसरी के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। अपराधियों ने एक बार नहीं बल्कि दो से तीन बार ऐसा किया।

पुलिस ने दस राउंड की फायरिंग तो काबू में आए

पुलिस के अनुसार, अपराधी पुलिस वाहन को टक्कर मारने के बाद रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। इस दौरान चार बार पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। अंतत: चान्हो में पुलिस ने अपराधियों के वाहन पर 10 राउंड फायरिंग की। इसके बाद इश्तियाक व गुफरान काबू में आ पाए। पुलिस ने घायल इश्तियाक और उसके साथ गुफरान को गिरफ्तार किया।

Jharkhand News
