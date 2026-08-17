बीपी कम, दवा भी काम नहीं कर रही; रांची में 15 दिनों से भूखहड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो ने क्या कहा
देवेंद्र नाथ महतो ने आद झारखंड सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बैठक को लेकर उम्मीद जताई है और कहा है कि अगर अब भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और किसी फैसले पर नहीं पहुंती तो प्रदर्शन जारी रहेगा।
झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन और भूखहड़ताल जारी है। 2 अगस्त से भूखहड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो अस्पताल में भर्ती है। उनका कहना है कि उनका बीपी नीचे जा रहा है और दवा भी काम कर रही है। हालांकि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और वे लोग पीछे नहीं हटेंगे।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, कल मेरा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। दवाइयां भी असर नहीं कर रही थीं। सिर भारी लग रहा था। रात में सोने के बाद मुझे बेहतर महसूस हुआ। वहीं आज झारखंड सरकार के साथ होने वाली प्रदर्शनकारियों की मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को इन बातचीत के ज़रिए छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम ऐसा शिक्षा सिस्टम चाहते हैं जिससे अभी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते समय कोई परेशानी न हो, उन्हें पेपर लीक या गड़बड़ियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा, मुझे आज की बातचीत से उम्मीद है। अगर सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो विरोध जारी रहेगा।
वहीं अनशन पर बैठे एक प्रदर्शनकारी छात्र प्रेम नायक ने कहा, आज धरने का 24वां दिन है और मेरी भूख-हड़ताल का 14वां दिन है। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। लगता नहीं है कि हम ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे लेकिन इस लड़ाई में आखिरी सांस तक, इस देश, इस राज्य के लिए हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अभी भी हमारे बारे में कुछ सोचिए नहीं तो जो बच्चे धीरे-धीरे उग्र होते जा रहे हैं,आपको पता नहीं चलेगा कि ये चिंगारी कब आग बन जाएगी। मुख्यमंत्री से हम कहेंगे कि आप खुद इन बातों का संज्ञान लीजिए, मंत्रियों पर कोई बात मत छोड़ि। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमें वार्ता करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती है, मांगों को माना नहीं जाता है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि सरकार पर जो दबाव है, इससे अच्छा रास्ता निकलेगा और वे हमारे लिए, झारखंड के लिए अच्छे कदम उठाएंगे।
झारखंड सरकार आज करेगी बातचीत
झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को सोमवार को फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। यह फैसला यहां प्रदर्शन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) और अपर जिला मजिस्ट्रेट (कानून-व्यवस्था) की छात्रों के साथ बैठक के बाद लिया गया। अधिकारी ने कहा, प्रदर्शनकारियों को 17 अगस्त को अपराह्न दो बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। छात्रों को उनके कानूनी सलाहकार के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच छह दौर की बातचीत हो चुकी है।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र संगठन 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य अतिथि गृह में सरकार के साथ फिर से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' के नेता रवींद्र पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि वार्ता उनके कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में होगी।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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