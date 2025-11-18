यात्रीगण ध्यान दें! रांची स्टेशन पर 10 से 11 ट्रेनें रद्द, यहां चेक कर लें लिस्ट
संक्षेप: रांची रेलवे स्टेशन पर 10 दिसंबर से जनवरी 2026 तक यार्ड रिमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग का कार्य चलेगा, जिसके कारण 17 महत्वपूर्ण ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द या प्रभावित रहेंगी।
रांची स्टेशन के रांची रेलवे यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य होगा। रेलवे यार्ड में कई आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए 10 दिसंबर से रिमॉडलिंग कार्य के तहत इंटरलॉकिंग लिया जा रहा है। यह इंटरलॉकिंग क्रमवार तिथियों में जनवरी 2026 तक लिया जाएगा, इससे रांची स्टेशन से परिचालित होने वाली 17 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
डीआरएम करुणानिधि सिंह ने कहा कि रेलवे स्टेशन के यार्ड की रिमॉडलिंग होगी। रांची-लोहरदगा प्लेटफॉर्म का लेंथ बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी लोहरदगा प्लेटफॉर्म पर आ-जा सकेंगी। हटिया-रांची लाइन से आने वाली ट्रेनों को भी इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जा सकेगा। स्टेशन के छह नंबर प्लेटफॉर्म का भी विस्तार होगा।
रांची स्टेशन का रिडेवलपमेंट भी शुरू होगा
यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के बाद रांची स्टेशन भवन के रिडेवलपमेंट का भी कार्य शुरू होगा। इससे पहले दिसंबर अंत और जनवरी तक साउथ रेलवे कॉलोनी साइड में नवनिर्मित स्टेशन द्वितीय प्रवेश द्वार से दूसरे रांची स्टेशन के नए भवन को चालू किया जाएगा। उसके बाद रांची स्टेशन के मुख्य भवन से यात्रियों की आवाजाही अस्थाई तौर पर बंद कर जाएगी।
ये ट्रेनें रहेंगी रद्द
1. हटिया-टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक।
2. हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर 10 दिसंबर से सात जनवरी तक।
3. रांची-बोकारो स्टील सिटी-रांची पैसेंजर 10 दिसंबर से सात जनवरी तक।
4. हटिया-सांकी-हटिया मेमू पैसेंजर 10 दिसंबर से सात जनवरी तक।
5. खड़गपुर-रांची-खड़गपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक।
6. टाटानगर-हटिया-टाटानगर मेमू 23 दिसंबर से सात जनवरी तक।
7. धनबाद-रांची-धनबाद एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक।
8. रांची-भागलपुर-रांची एक्सप्रेस छह और सात जनवरी को।
8. दुमका-रांची-दुमका एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक।
10. रांची-चोपन 24, 26, 28 व 31 दिसंबर, दो, चार व सात जनवरी को रद्द।
11. चोपन-रांची 25, 27 व 29 दिसंबर, एक, तीन, पांच व 8 जनवरी तक।
इन ट्रेनों का आंशिक समापन
वर्द्धमान-हटिया-वर्द्धमान एक्सप्रेस 10 दिसंबर से सात जनवरी तक बोकारो-हटिया-बोकारो के बीच रद्द रहेगी। आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर 23 दिसंबर से सात जनवरी तक मुरी-रांची-मुरी के बीच रद्द रहेगी। खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक मुरी-हटिया-मुरी के बीच रद्द रहेगी। आसनसोल-हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस 24, 25, 27, 28, 29 व 31 दिसंबर, एक, तीन, चार, पांच व सात जनवरी को मेसरा-हटिया-मेसरा तक रद्द रहेगी। रांची-सासाराम एक्सप्रेस 23 से 27 दिसंबर, 29 दिसंबर से तीन जनवरी, पांच जनवरी से सात जनवरी तक रांची से पिस्का के बीच रद्द रहेगी। सासाराम-रांची एक्सप्रेस 24 से 28 दिसंबर, 30 दिसंबर से चार जनवरी, छह से आठ जनवरी तक पिस्का से रांची के बीच रद्द रहेगी।