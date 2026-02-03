Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi station redevelopment hatia yard remodeling amrit station railway update
रांची स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास, लंदन-जर्मनी की तर्ज पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

संक्षेप:

रांची रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां स्लीपिंग पोड और आधुनिक कनकोर्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डीआरएम के अनुसार, मुख्य बिल्डिंग का कार्य 1.5 साल में और हटिया यार्ड का काम 2027 तक पूरा होगा।

Feb 03, 2026 07:26 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
रांची स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य डेढ़ वर्ष में पूरा होगा। जबकि, हटिया स्टेशन का री-मॉडलिंग व यार्ड री-मॉडलिंग का कार्य जारी है, यह कार्य वर्ष 2027 में पूरा होगा। ये जानकारी डीआरएम करुणानिधि ने दी। बताया कि रांची स्टेशन के दक्षिणी छोर में निर्माणधीन द्वितीय स्टेशन बिल्डिंग का 90 फीसदी काम हो चुका है। उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल तक चालू हो जाएगा।

एयरपोर्ट की तरह होंगी सुविधाएं

रांची स्टेशन की मुख्य स्टेशन बिल्डिंग लंदन-जर्मनी की तर्ज पर होगी। इस स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन का प्रवेश व निकासी अलग-अलग द्वार होगा, ताकि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पार्किंग की भी समुचित सुविधा होगी। इस स्टेशन में एयरपोर्ट की तर्ज पर स्लीपिंग पोड लगाया जाएगा। साथ ही 36 मीटर का कनकोज बनेगा, जिससे स्टेशन के साउथ और नॉर्थ स्टेशन बिल्डिंग को आपस में जोड़ दिया जाएगा। पुरानी रांची स्टेशन बिल्डिंग में काम शुरू करने से पहले ट्रेनों का परिचालन द्वितीय स्टेशन बिल्डिंग से होगा। मुख्य स्टेशन बिल्डिंग का कार्य चालू होगा। रांची स्टेशन के यार्ड की री-मॉडलिंग का पहला चरण का कार्य पूरा हो गया है। द्वितीय चरण में 24 कोच की क्षमता वाली यार्ड री-मॉडलिंग का कार्य होगा। यह कार्य इस वर्ष से शुरू होगी।

मंडल रेलवे के कई रेलखंडों में होगा रेललाइन बिछाने का कार्य

डीआरएम ने बताया कि मंडल अधीन कई रेलखंड में रेललाइन को विस्तार देने का कार्य होगा। इसमें रांची-हटिया लाइन में तीन और चार लाइन बिछाने का कार्य होगा। चांडिल-मुरी रेलखंड, बड़काकाना-मुरी, टोरी-रांची रेलखंड में डबलिंग लाइन का कार्य होगा। नगुआगांव से हटिया तक डबलिंग का कार्य इसी वर्ष पूरा होगा। यहां करीब 22-23 किलोमीटर का कार्य चल रहा है। इस लाइन को बिछाने के लिए पहाड़ काटकर लाइन बिछाई जा रही है।

ट्रेनों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए लोधमा-पिस्का के बीच अलग से लाइन का निर्माण हो रहा है। इससे रांची और हटिया स्टेशन को काफी मदद मिलेगी और ट्रेनों को और भी नए विकल्प मिलेंगे। साथ ही इल्लू-सिल्ली लाइन का सर्वे कार्य हो चुका है। यहां भी लाइन बिछाने का कार्य शुरू होगा। वर्तमान में ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, जो वर्ष 2027 में पूरा होगा।

मंडल के अमृत स्टेशन स्कीम से 90% कार्य पूरा

रांची रेलमंडल अधीन निर्माणधीन 15 अमृत स्टेशन योजना के तहत निर्माण कार्य जारी है। इसमें गोविंदपुर रोड स्टेशन का निर्माण कार्य व उद्घाटन हो चुका है। जबकि, लोहरदगा, पिस्का, बानो, ओड़गा, बालसिरिंग, नामकुम, टाटीसिलवे, मुरी, रामगढ़ कैंट, झालिदा, सुईंसा, तुलीन में 90% कार्य पूरा हो चुका है।

Ranchi News Jharkhand News
