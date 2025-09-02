ranchi st xaviers college girl student suicide case note also found police suspects study pressure पढ़ाई का तनाव या कुछ और; रांची के इस कॉलेज की छात्रा का फंदे से लटका मिला शव, Jharkhand Hindi News - Hindustan
ranchi st xaviers college girl student suicide case note also found police suspects study pressure

पढ़ाई का तनाव या कुछ और; रांची के इस कॉलेज की छात्रा का फंदे से लटका मिला शव

इधर, लालपुर थानेदार रूपेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद के बिंदु पर भी जांच की जा रही है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 2 Sep 2025 09:46 AM
रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के बीकॉम प्रथम वर्ष में अध्यनरत छात्रा ने सोमवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसका शव ईस्ट जेल रोड स्थित चंद्रप्रिया हॉस्टल के कमरे से बरामद हुआ। मूलरूप से छत्तीसगढ़ के जसपुर निवासी समृद्धि गुप्ता रांची में पढ़ाई कर रही थी। घटना के बाद छात्रा के पिता नीतेश गुप्ता ने लालपुर थाने में यूडी केस दर्ज कराया है। कहा है कि बेटी पढ़ाई को लेकर काफी तनाव में थी। उन्हें शक है कि इसी वजह से उसने आत्महत्या की होगी।

जानकारी के अनुसार समृद्धि जिस कमरे में रह रही थी, उसमें एक और छात्रा थी। सुबह सात बजे रूममेट ट्यूशन के लिए हॉस्टल से निकली। उस समय समृद्धि कमरे में अकेली थी। उसकी रूममेट 10 बजे लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने हॉस्टल प्रबंधन को खबर दी।

मामले का पता चलने पर लालपुर थाना की पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो समृद्धि दुपट्टे से पंखे में फंदा लगाकर लटकी हुई थी। इधर, लालपुर थानेदार रूपेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद के बिंदु पर भी जांच की जा रही है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट समृद्धि का है। उसमें लिखा है कि उसकी मौत में कोई दोषी नहीं है। उसने माता-पिता से माफी मांगी है। लिखा है कि वह अच्छी बेटी व बहन नहीं बन सकी।