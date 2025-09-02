रांची को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन, लेकिन एक चीज होगी खास, सब जानिए
खबर है कि प्रत्येक रविवार की रात 8 बजे हटिया से ट्रेन रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे पुरी पहुंचेगी। वहीं, प्रत्येक सोमवार को सुबह 11:15 बजे पुरी से हटिया के लिए यह ट्रेन रवाना होगी और रात 10:45 बजे हटिया पहुंचेगी।
रांची को जल्द ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। अच्छी बात यह है कि रांची रेलमंडल को पहली बार स्लीपर क्लास वाली वंदेभारत एक्सप्रेस मिलेगी। दक्षिण-पूर्व रेलवे के उपमुख्य परिवहन प्रबंधक विशेष के एसके बनर्जी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। हटिया से पुरी के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस स्लीपर सप्ताह में एक दिन चलाने की योजना है। नया प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है। इसमें इस ट्रेन की नई समय-सारणी का भी जिक्र किया गया है।
खबर है कि प्रत्येक रविवार की रात 8 बजे हटिया से ट्रेन रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे पुरी पहुंचेगी। वहीं, प्रत्येक सोमवार को सुबह 11:15 बजे पुरी से हटिया के लिए यह ट्रेन रवाना होगी और रात 10:45 बजे हटिया पहुंचेगी। हालांकि यह कब से चलेगी, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ज्ञात हो कि अभी चेयरकार तीन वंदेभारत एक्सप्रेस रांची से चलाई जा रही है। इसमें हावड़ा-रांची-हावड़ा वंदेभारत एक्सप्रेस, पटना-रांची-पटना वंदेभारत और रांची-वाराणसी-रांची वंदेभारत एक्सप्रेस शामिल हैं।