रांची को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन, लेकिन एक चीज होगी खास, सब जानिए

रांची को जल्द ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। अच्छी बात यह है कि रांची रेलमंडल को पहली बार स्लीपर क्लास वाली वंदेभारत एक्सप्रेस मिलेगी। दक्षिण-पूर्व रेलवे के उपमुख्य परिवहन प्रबंधक विशेष के एसके बनर्जी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। हटिया से पुरी के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस स्लीपर सप्ताह में एक दिन चलाने की योजना है। नया प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है। इसमें इस ट्रेन की नई समय-सारणी का भी जिक्र किया गया है।