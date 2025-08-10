झारखंड में बड़ा हादसा, कार ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर, मां-बच्चों समेत तीन की मौत

झारखंड में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जिसमें एक महिला और दो बच्चियां शामिल है। इसके अलावा दो लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है।

झारखंड में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जिसमें एक महिला और दो बच्चियां शामिल है। इसके अलावा दो लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसके कुछ पैदल चल रहे लोगों को भी टक्कर मारी है। इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।

डिप्टी एसपी पीके मिश्रा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चश्मदीदों ने बताया घटना के वक्त टक्कर मारने वाली गाड़ी तेज रफ्तार में थी। हालांकि असली बात जांच के बाद ही पता चलेगी। वहीं गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू रोड पर स्थित भाजपा कार्यालय के सामने एक तेज रफ्तार कार (फॉर्च्यूनर) ने आज शाम बाइक में जोरदार टक्कर मारी जिसके कारण तीन लोगों की मौत हो गई।

मृतकों में एक युवती और एक बच्चा भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को बुरी तरह रौंद डाला, जिससे उस पर सवार दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गये और कार चालक को पकड़कर जमकर पीटा। घटना की सूचना मिलने के बाद अरगोड़ा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की।इस हादसे के कारण हरमू रोड पर भारी जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है जबकि एक महिला घायल है। कार को जब्त कर लिया गया है और चालक को पकड़ा लिया गया है।